NASA : retard annoncé pour la première mission de tourisme spatial vers l’ISS

Initialement prévue pour fin février, Axiom Space a communiqué sur son compte twitter un retard concernant le lancement de la première mission touristique de la NASA vers la Station Spatiale Internationale (ISS) . Les trois astronautes amateurs devront attendre fin mars pour voyager dans l’espace.

La première société d’exploration spatiale privée Axiom Space a annoncé, ce 20 janvier sur son compte Twitter, que la première exploration spatiale entièrement privée (mission AX-1) serait finalement retardée au 31 mars. Ce en raison de « préparations supplémentaires des engins spatiaux et du trafic de la station spatiale« . Un lancement qui devrait être le premier d’une longue série pour la NASA et Axiom Space, qui souhaitent développer une activité économique privée autour du vol habité.

La première mission de tourisme spatial pour la NASA

La mission fait partie des plans de la NASA qui souhaite commercialiser l’ISS à des entreprises privées dans le but de lever des fonds. Alors qu’Ax-1 sera la première expérience de la NASA en matière de supervision d’une mission de tourisme spatial, Roscosmos (l’agence spatiale russe) exploite de telles missions depuis quelques années déjà.

Équipage de la mission AX-1

La mission Ax-1 durera huit jours et l’équipage comportera quatre membres, parmi lesquels :

le commandant américain Michael López-Alegría , ancien astronaute de la NASA avec 4 missions à son actif (un total de 258 jours en orbite)

, ancien astronaute de la NASA avec 4 missions à son actif (un total de 258 jours en orbite) le pilote américain Larry Connor , pilote privé avec une expérience de 16 avions à son actif

, pilote privé avec une expérience de 16 avions à son actif le canadien Mark Pathy, PDG de Mavrik Corps

PDG de Mavrik Corps et l’israélien Eytban Stibbe, homme d’affaires et ancien pilote de l’armée de l’air israélienne

L’Ax-1 utilisera une fusée SpaceX Falcon 9 pour lancer l’équipage dans l’espace et la capsule Crew Dragon pour les transporter.

Pour s’offrir ce billet spatial, les trois passagers ont déboursé 55 millions de dollars chacun. Un voyage coûteux et qui ne sera pas de tout repos, puisque l’entreprise confirme que ses passagers travailleront sur des projets de recherches.

À lire aussi : Des anciens de SpaceX veulent devenir le Tesla des chemins de fer

Recherche et philanthropie

Axiom Space met en avant dans son communiqué de presse le profil d’activiste de Larry Connor et les activités philanthropiques de Mark Pathy et Eytan Stibbe. La firme américaine affirme qu’à bord de l’ISS, les membres de l’équipage “participeront à la recherche et à des projets philanthropiques”.

Larry Connor travaillera en partenariat avec la Mayo Clinic afin de fournir des données sur l’impact des voyages spatiaux sur les cellules sénescentes et la santé cardiaque. Son travail avec la Cleveland Clinic quant à lui consistera à effectuer des IRM à haute résolution avant et après la mission pour étudier les effets du vol spatial sur le rachis et le tissu cérébral.

Mark Pathy doit collaborer avec le Montreal Children’s Hospital afin de travailler sur la douleur chronique et les troubles du sommeil. Ses observations de la Terre aideront l’Agence Spatiale Canadienne à fournir une analyse plus poussée des répercussions du changement climatique.

Eytan Stibbe, quant à lui, travaillera pour la Fondation Ramon et en collaboration avec l’Agence spatiale israélienne du ministère israélien de l’Innovation, de la Science et de la Technologie. Sa mission, nommée Rakia, aura pour but de mener des activités éducatives et artistiques pour que la jeune génération adopte les valeurs de paix, d’innovation et de la responsabilité sociale.

Des missions à première vue philanthropiques, mais qui épousent avant tout un modèle économique propre à Axiom Space. En effet, ce modèle repose sur une gamme de prestations proposant à des entreprises privées de mener sur orbite leurs propres programmes de recherche. L’industrie pharmaceutique serait déjà intéressée.

C’est pourquoi Axiom Space envisage d’ajouter des modules pour créer sa propre station spatiale autonome, et se détacher ainsi de l’ISS. Elle ne serait alors plus soumise au processus d’approbation de la NASA. Si elle y parvient, l’enjeu sera de taille. Il faudra articuler les exigences du vol habité avec la nécessité de générer du profit.