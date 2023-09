La NASA révèle une accélération de la montée des eaux, et les chiffres sont vraiment…

La NASA a récemment publié, sur son compte X, une vidéo montrant l’évolution de la montée des eaux sur les 30 dernières années et le moins que l’on puisse dire est que le constat est très inquiétant.

La NASA ne fait pas qu’observer les étoiles et vous divertir grâce à sa nouvelle plateforme de streaming dédiée à l’espace : elle surveille également ce qui se passe sur Terre. C’est dans ce cadre-là que le compte officiel de la NASA @NASAEarth a publié une vidéo montrant l’évolution du niveau de la mer sur les 30 dernières années et *spoiler*, elle n’indique rien de bon pour notre avenir…

10 centimètres en 30 ans : ce n’est pas si grave ?

Si on regarde simplement le constat global, on pourrait être tenté de se dire qu’au final l’évolution sur 30 n’est pas si importante que cela, mais pour comprendre l’ampleur de la catastrophe, il convient de regarder un peu plus en détail la courbe d’évolution de ce niveau…

Ainsi, on peut constater que le niveau de la mer augmente de 5 cm entre 1993 et 2012 et passe à 10 cm entre 2012 et 2022.

La NASA estime que le niveau de la mer augmente 30% plus vite aujourd’hui qu’en 1992.

Et comme une mauvaise n’arrive jamais seule : cette hausse ne s’arrêtera pas même si on arrête immédiatement toutes nos activités polluantes. En effet, l’impact des activités humaines n’a pas des répercussions immédiates sur l’environnement et les conséquences de nos actes ne trouvent une incidence que des années plus tard…

Sea levels around the world are rising – and at an accelerating rate – as a result of human-caused global warming. 🌊



Global sea levels have risen about 10 centimeters from 1993 to 2022, as seen in this @NASAViz animation.



Get the @NASAClimate data: https://t.co/GcNKPl66sK pic.twitter.com/qPiX8Q2L5m — NASA Earth (@NASAEarth) July 21, 2023

Autant être clair, le niveau de la mer ne redescendra pas (ou du moins pas de sitôt) même en réduisant drastiquement nos émissions de CO2. En revanche, est-ce que cela veut dire qu’il faut baisser les bras et ne pas diminuer nos activités polluantes ? Absolument pas.

Si le sujet vous intéresse, nous vous renvoyons à l’article très détaillé de bonpote.

La logique est simple, certes, la mer ne retrouvera certainement pas son niveau d’antan, mais son augmentation peut tout de même être contenue. Les bilans scientifiques estiment qu’il pourrait y avoir une hausse entre 0.43 m et 1 mètre du niveau de la mer en 2100 et quand on sait que 20% de la population mondiale vit à moins de 30 kilomètres des côtes : on imagine assez bien les dégâts d’une telle hausse et on comprend aisément l’intérêt de réduire dès maintenant les émissions de CO2.

Pourquoi le niveau de la mer monte ?

La NASA a également partagé en réponse à son premier tweet les deux causes principales du réchauffement climatique :

La fonte des glaces : le premier facteur est relativement simple à expliquer, la glace fond, se transforme en eau, il y a donc plus d’eau dans la mer ce qui fait augmenter son niveau.

: le premier facteur est relativement simple à expliquer, la glace fond, se transforme en eau, il y a donc plus d’eau dans la mer ce qui fait augmenter son niveau. La dilatation thermique : l’eau est composé de molécules en mouvement. Lorsqu’elle chauffe, les molécules se déplacent plus rapidement à l’intérieur ce qui entraine une augmentation de son volume. En d’autres termes, même s’il n’y avait pas plus d’eau dans les océans, la hausse des températures augmenteraient quand même le niveau de la mer… La NASA estime qu’un tiers de cette hausse est due à la dilatation thermique.

Sea level rise is caused primarily by two factors related to global warming: the added water from melting ice sheets and glaciers, and the expansion of seawater as it warms.



Learn more: https://t.co/NDdsZ3cMzh pic.twitter.com/Jrrm54j2Jo — NASA Earth (@NASAEarth) July 21, 2023

Bien sûr, il existe d’autres facteurs comme :

Les difficultés de l’eau d’aller d’un point A à un point B créant des zones où le niveau augmente et d’autres où le niveau baisse (à noter que la vidéo de la NASA est une vidéo qui fait la moyenne sur le globe et n’est pas ciblée sur un point précis).

créant des zones où le niveau augmente et d’autres où le niveau baisse (à noter que la vidéo de la NASA est une vidéo qui fait la moyenne sur le globe et n’est pas ciblée sur un point précis). Les mouvements de la terre : lorsqu’un sol s’affaisse, un autre s’élève, ce qui peut créer des cuvettes où l’eau s’agglutine (augmentant donc mécaniquement son niveau).

Il s’agit là de facteurs à l’ampleur bien moins importante que les deux premiers et sur lesquels nous n’avons pas vraiment d’impact possible : d’où l’intérêt de réduire notre impact environnemental et de contenir la hausse du niveau des mers et des océans.