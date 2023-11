Black Friday à Nantes : cette nouvelle activité notée 4,9 casse les prix pour Noël

Les fêtes de fin d’année arrivent à grands pas et les besoins d’idées-cadeaux avec. En voici une qui devrait vous plaire ! Pour tous les Nantais, Virtual Room vous offre une promo exceptionnelle à l’occasion du Black Friday. Plongez-vous dans une expérience unique de réalité virtuelle ou offrez-la à vos proches avec une réduction exclusive de 20% sur l’ensemble de leurs chèques-cadeaux.

Virtual Room offre une expérience de réalité virtuelle collaborative, plaçant les participants au cœur d’une aventure palpitante. Que vous soyez un amateur de jeux vidéo, un passionné d’énigmes ou simplement curieux de découvrir de nouvelles expériences, Virtual Room promet des aventures inoubliables. Une expérience unique et originale à offrir à vos proches en cette fin d’année grâce au Black Friday.

Réduction de 20% sur l’ensemble des chèques-cadeaux Virtual Room à Nantes

Pour les amis Nantais avides de sensations fortes, profiter de cette offre spéciale est un jeu d’enfant. Rendez-vous sur le site de Virtual Room pendant le Black Friday et bénéficiez automatiquement d’une réduction de 20% sur le prix de tous leurs chèques-cadeaux. Cette offre est une occasion parfaite de vivre une expérience immersive à un prix très intéressant !

En utilisant le code promo « BFVR23 », vous pouvez bénéficier d’une remise de -20% sur l’ensemble des chèques-cadeaux. Que vous souhaitiez faire plaisir à une ou quatre personnes, vous bénéficierez de la même réduction ! L’occasion parfaite de faire un cadeau qui sort de l’ordinaire. L’offre est valable du 22 novembre au 26 novembre inclus, donc foncez !

Virtual Room à Nantes : 4 expériences uniques à découvrir

Que vous préfériez explorer des mondes fantastiques, résoudre des énigmes complexes ou relever des défis en équipe, Virtual Room propose une variété d’aventures virtuelles adaptées à tous les goûts. À Nantes, vous pouvez choisir parmi 4 expériences pour vivre une aventure qui correspond parfaitement à vos envies.

L’aventure Time Travel Chapter 1 : Lors de sa mission précédente, l’équipe Alpha a mystérieusement disparu, laissant derrière elle des informations cruciales qui doivent être récupérées à tout prix. Préparez-vous et enfilez votre équipement, embarquez dans une aventure à travers le temps pour retrouver la trace de ces agents égarés !

La survie de la planète Terre est à nouveau en péril ! Les seules sources d’énergie vitales pour contrer cette menace ont été repérées dans le passé, à divers moments historiques. Vous disposez de seulement 45 minutes pour vous rendre sur place et les récupérer… L’expérience Are We Dead ? : En 2040, soit 9 années après la contamination, au sein d’un complexe militaire confidentiel. Une équipe de scientifiques est sur le point de mettre au jour un antidote qui pourrait éliminer de manière permanente la menace zombie qui sévit à la surface de la Terre. Prenez le rôle d’une équipe de morts-vivants et engagez-vous dans une lutte pour la suprématie de votre espèce. Cette expérience vous fera redéfinir votre perception des zombies à jamais !

Alors, vous êtes prêts à défier les différents mondes de la réalité virtuelle ? C’est le moment ou jamais de vous hisser à la première marche du podium virtuel !

Le futur à portée de main.

Profitez de cette offre dès maintenant !

Pour garantir votre place et profiter de cette offre exceptionnelle, n’attendez pas. Réservez votre chèque-cadeau chez Virtual Room pendant le Black Friday et découvrez pourquoi la réalité virtuelle prend d’assaut le monde du divertissement. Offrez cette expérience à vos amis, à votre famille ou à vos collègues et rejoignez le futur.

Ne ratez pas cette opportunité de vivre une aventure virtuelle captivante tout en économisant 20%. Rendez-vous chez Virtual Room à Nantes et plongez dans un univers où la réalité rencontre la fiction de manière époustouflante.

