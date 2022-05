Après plus de 6 ans de commercialisation, Nanoleaf dit adieu à son produit phare Nanoleaf Light Panels. Exclusivement composé de triangle, ce modèle est maintenant remplacé par les Nanoleaf Shapes qui offrent une plus grande variété de formes géométriques et de fonctionnalités.

C’est une success-story dont toutes les start-up rêvent. Lancée sur Kickstarter en 2012, l’entreprise Nanoleaf ne cesse depuis de se développer. Que ce soit sur YouTube, à la télé, ou au musée, les panneaux connectés Nanoleaf ont su se faire une place dans notre quotidien. Mais pour qu’un succès ne soit pas éphémère, il faut se diversifier. Si la marque ne proposait originellement que des panneaux lumineux triangulaires, elle a depuis début 2022 décidé de se diversifier en proposant les Nanoleaf Shapes. Composés de multiples formes, nous vous dévoilons tout ce qu’il y a à savoir sur ces panneaux interactifs, fière successeur des Light Panels.

Où acheter le Nanoleaf Shapes au meilleur prix ?

Du changement côté design

Le plus gros changement que l’on constate avec cette nouvelle collection est la variété des designs. Vous pourrez dorénavant choisir entre trois formes différentes : les hexagones, les triangles et les mini triangles. La partie non éclairée, c’est-à-dire les extrémités des figures géométriques, a été réduite pour laisser plus de place aux LED. Si vous souhaitez obtenir un résultat similaire à celui des Nanoleaf Panels, il faudra vous tourner vers la forme « Mini triangle ». Afin d’adoucir le visuel, les angles de la partie éclairés ont quant à eux été arrondis sur ce modèle.

Nanoleaf Shapes mini triangle

Une installation simplifiée

Tout comme avec le précédent modèle, il est préférable de commencer par établir votre figure à même le sol avant de l’installer au mur. Parmi les nouvelles fonctionnalités présentes sur Nanoleaf Shapes, on relève la possibilité de visualiser le rendu directement depuis l’application Nanoleaf dans l’onglet « mise en forme ». Des inspirations vous seront également proposées lors du tutoriel. Une fois la figure réalisée, il ne vous reste plus qu’à la fixer au mur. Là encore, une petite nouveauté nous saute aux yeux.

Contrairement à sa version précédente, Nanoleaf Shapes offre des connecteurs rigides pourvus de broches, qu’il faudra fixer directement à l’arrière du panneau. Assurez-vous de bien positionner les connecteurs avant de fixer un panneau au mur. D’ailleurs, sachez qu’il n’est pas nécessaire de relier tous les panneaux entre eux. Si votre panneau central est entouré d’autres panneaux, une seule connexion à l’un d’entre eux suffit à l’éclairer.

On apprécie également le support situé à l’arrière, qui n’était pas présent sur les précédents modèles et qui simplifie la pause de l’adhésif.

Une décoration connectée très ludique

Si Nanoleaf Shapes est le successeur de la version Panels, alors il se doit de proposer les mêmes fonctionnalités si ce n’est plus. Cette nouvelle version est ainsi agrémentée de la synchronisation lumière-musique, qui n’était jusque là disponible que sur la version Nanoleaf Light Panel Rhythm. Elle a également emprunté au modèle Canvas, composé de carré, sa commande tactile. Il est ainsi possible d’interagir avec vos panneaux lumineux juste avec votre main. L’animation change en fonction du geste que vous opérez sur les dalles. Cette fonctionnalité, très gadget, ne présente pas de grand intérêt une fois la décoration fixée au mur, mais peut néanmoins être très divertissante pour les enfants ou les éternels Peter-Pan.

À lire aussi : Nanoleaf passe au Thread

La lumière change au toucher

Malheureusement, même si ces panneaux connectés nous font retomber en enfance, leurs prix nous ramènent quant à lui à la dure réalité. Comptez entre 99,99 € et 299,99 € en fonction des formes et du nombre de panneaux pour vous offrir cette décoration connectée. Si vous hésitez encore sur le modèle à choisir, sachez qu’on a testé pour vous le dernier produit de la marque les Nanoleaf Lines.