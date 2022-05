Créé en 2012, Nanoleaf est devenues en quelques années LA marque référence pour les panneaux lumineux décoratifs, notamment avec ses Nanoleaf Panels et leur successeur les Nanoleaf Shapes. On teste aujourd’hui leur dernière nouveauté, les Nanoleaf Lines.

Si vous êtes un adepte de gaming, vous n’êtes surement pas passé à côté de la tendance des panneaux connectée. Que ce soit sur Twitch ou YouTube, les décorations Nanoleaf ont su s’installer dans les décors de nombreux streamers et créateurs de contenus. Depuis, la marque tente d’élargir son public en diversifiant son offre. Après les ampoules connectées, c’est autour des barres lumineuses Nanoleaf Lines d’agrandir le catalogue de l’entreprise. Entièrement modulables et personnalisables, nous allons voir si cette décoration connectée vaut vraiment son prix.

On aime… Ses doubles LED dans les barres

Son design qui laisse libre cours à l’imagination

Ses nombreuses options personnalisation

Sa facilité d’installation On aime moins… Son prix

Sa synchronisation avec la musique qui pourrait être améliorée

L’application, perfectible

Fiche technique de Nanoleaf Lines

Poids : 39g

: 39g Hauteurs des lines : 0,80 cm

: 0,80 cm Largeur des lines : 27,85 cm

: 27,85 cm Consommation électrique : 42W

: 42W Application : Oui

: Oui Nombre maximum de lines : 18

: 18 Nombre de couleur s : + de 16 millions

s : + de 16 millions Compatible : Google assistant, Amazon Alexa, IFTTT Synchronisation musicale : 13-50 dB

: 13-50 dB Screen mirror : Oui

: Oui Durée de vie : 25 000 heures

: 25 000 heures Wifi : 2,4GHz b/g/n. Les réseaux 5GHz ne sont pas compatibles.

: 2,4GHz b/g/n. Les réseaux 5GHz ne sont pas compatibles. Garantie : 2 ans

: 2 ans Prix : 199,99 € – 299,99 € en fonction du nombre de lines

Unboxing de Nanoleaf Lines

Le premier élément qui est appréciable lorsque l’on reçoit Nanoleaf Lines est le poids de la boite. Celle-ci est très légère et compacte. Une fois déballée, on retrouve les éléments essentiels tels que, les barres lumineuses, les connecteurs et leurs capuchons, ainsi qu’un adaptateur secteur. Nous n’allons pas vous mentir, au vu des nombreux composants, nous craignions de mettre beaucoup de temps à installer l’ensemble. S’ajoutent à ceux-là des éléments secondaires :

Un adaptateur mural

De l’adhésif

Un livret d’instruction

Une fiche présentation du produit avec quelques idées de design

La version que nous possédons comporte en tout 15 barres lumineuses

Installation de Nanoleaf Lines

Maintenant que l’ensemble est déballé, il ne vous reste plus qu’à tout assembler. Bien que des schémas explicatifs soient disponibles dans le guide d’installation, nous vous préconisons de passer par l’application qui est plus détaillée. Pour installer cette dernière, il vous suffit de scanner le QR Code qui se situe à l’arrière du papier de présentation.

Montage

Vous voilà maintenant confronté à l’étape la plus compliquée dans l’installation de Nanoleaf Lines… Le choix de la forme à réaliser. Pour vous aider dans la conception de votre décoration murale, l’application vous propose lors du tutoriel d’accéder à un « assistant de mise en forme ». Vous pouvez y choisir le modèle de votre produit, ici Nanoleaf Lines, et configurer le nombre de barres utilisées. Déplacez ces dernières grâces à votre doigt, ou optez pour le mode « aléatoire » qui vous permet de générerez un nouveau visuel.

À noter qu’il existe également une fonctionnalité qui a recourt à la réalité augmentée et qui permet de visualiser vos panneaux dans la pièce souhaitée via la caméra de votre téléphone. Malheureusement, la fonctionnalité n’était disponible sur aucun de nos smartphones Android. Dommage.

Nous avions pu lire dans de nombreux commentaires que les plaques Nanoleaf Lines étaient faciles à monter. Mais, au vu du nombre de produits présents lors de l’unboxing, nous conservions quelques doutes. Résultat des courses, assembler les panneaux Nanoleaf est un jeu d’enfant. Il suffit de placer les barres lumineuses sur une surface plane puis de les clipser sur les boitiers de connexions. On aurait presque l’impression d’assembler un puzzle géant. Une fois la forme souhaitée obtenue, la satisfaction est la même que si nous avions construit ce panneau de nos propres mains, ce qui est en partie vrai.

Fixation au mur des Nanoleaf

Dernière étape et pas des moindres, fixer Nanoleaf Lines au mur. Sur le papier il n’y a rien de bien compliqué. Les bandes adhésives se trouvent sous les connecteurs et ne nécessitent qu’une pression de 30 secondes pour être fixées. Seulement le problème ne vient pas des bandes adhésives, mais de la structure en elle-même.

En suivant les recommandations de l’application, c’est-à-dire en assemblant directement votre figure sur une surface plane et non sur le mur, il vous sera très difficile, voire impossible, de la déplacer seul. Vous devrez solliciter un ami pour la fixer au mur en un seul morceau. Si vous êtes seul, nous vous conseillons de découper votre figure en plusieurs parties pour pouvoir la fixer plus facilement.

Design du Nanoleaf Lines une fois accroché au mur

Maintenant que Nanoleaf Lines est correctement fixé au mur, il est temps de voir comment celle-ci s’adapte à nos bureaux.

Certes, toute l’originalité de cette décoration réside dans le fait qu’elle s’allume, mais il est important de savoir si, même éteinte, elle parvient à se fondre dans votre intérieur. Car à moins que vous ne viviez au château de Versailles, vous ne laissez pas vos lumières allumées toute une journée. Son plastique blanc et surtout son câble apparent en font malheureusement une décoration peu esthétique une fois débranché.

Pour remédier à ce problème, la marque a sorti depuis peu des Nanoleaf Lines Skins. Il s’agit d’un habillage à clipser directement sur la structure, qui est actuellement disponible dans deux coloris : noir ou rose.

Skins noir

En revanche, une fois allumées, ces barres connectées font leur petit effet. Avec ses divers réglages et la possibilité de choisir parmi plus de 16 millions de couleurs, Nanoleaf Lines peut très bien s’adapter à un moment détente ou à une soirée bien arrosée.

Une appli pour tous les contrôler

Maintenant que nous avons pu nous faire une idée du rendu visuel de ces Lines lumineuses, il est temps de nous intéresser à ses options de connectivité.

Appareillage

Comme pour tous les appareils connectés, il est nécessaire de relier Nanoleaf Lines à une application pour contrôler l’ensemble de la structure. L’appareillage constitue la dernière étape du tutoriel disponible sur l’application. Très simple, il peut se faire manuellement, grâce au NFC ou par l’intermédiaire d’un QR Code. Notez qu’il est possible de connecter un même produit à plusieurs smartphones, ce qui permet à toute la famille d’en profiter. Une fois l’appareillage fait, Nanoleaf retranscrit la forme de votre structure directement sur l’application grâce à ses nombreux connecteurs.

Contrôler la lumière

Bien qu’il existe un panneau de contrôle manuel situé sur la structure, l’application fait elle aussi office de télécommande. Vous pouvez ainsi allumer ou éteindre votre décoration et contrôler sa luminosité directement depuis votre smartphone.

Scène

On retrouve sous cette appellation les différentes compositions proposées par l’application, ainsi que celles que vous avez créées.

Classique

Cette catégorie vous permet de laisser libre court à votre imagination en créant des scènes fixes. Lors du choix de la couleur vous pouvez opter pour une saisie manuelle en cliquant directement sur le cercle chromatique de cette dernière, varier sa température ou encore trouver une couleur précise en rentrant ses valeurs RGB.

Scène dynamique

Il s’agit de l’endroit où vous devrez vous rendre pour créer des scènes qui réagissent à la musique ou qui alternent les couleurs. L’application vous propose 13 animations différentes sans compter celles que vous pouvez télécharger gratuitement.

Scène de dessin

Ici vous pourrez sélectionner une palette de couleur, puis définir en cliquant directement sur les Lines la couleur de chacune d’entre elles. Les Lines étant composés de deux LED, vous pouvez ne sélectionner que la moitié d’une barre à afficher d’une certaine couleur.

Favoris

Simple à comprendre il s’agit de l’onglet où se trouve vos scènes favorites. Pour que les scènes que vous préférez rejoignent cette catégorie, il vous suffit de cliquer sur le cœur à coter de ces dernières.

Playlist

Cette catégorie vous permet de sélectionner plusieurs scènes pour que celles-ci s’enchainent les une après les autres. Comme une playlist de musique, vous pouvez choisir un mode aléatoire qui se nomme « melanger » ou cliquer sur « boucle » pour que votre playlist se répète. Il est également possible de définir une durée pour vos scènes afin que celles-ci ne défilent pas trop vite.

A gauche l’onglet « Favoris », à droite l’onglet « Playlist »

Dans l’ensemble, l’application est très complète, mais quelque peu compliquée à prendre en main. Il vous faudra explorer toutes les catégories pour y voir plus clair et parvenir à utiliser correctement ces nombreuses fonctionnalités.

Et la lumière fut

Il est temps de passer sous notre œil d’expert un élément clef de ces panneaux connectés, sa luminosité. Avec ses 20 lumens par panneau, Nanoleaf Lines est le moins puissant de sa gamme. En effet, Nanoleaf Shapes, qui est l’un des produits phares de la marque, affiche 100 lumens par panneaux. Cependant, cet écart s’explique par une différence de taille. Les barres lumineuses étant plus petites et composées de seulement deux LED, il est logique que ces dernières possèdent un indice de luminance plus faible.

La particularité de ces Lines réside dans la position de ses LED. Placées à l’arrière de la structure, elles permettent un rétroéclairage moins agressif pour les yeux. Son usage est ainsi plus confortable et conviendra davantage à ceux qui souhaitent une lumière ambiante. En revanche, sachez que les Nanoleaf Lines ne peuvent faire office d’éclairage principal.

Nanoleaf Lines dans l’obscurité

Quelques petits soucis

Malheureusement pour Nanoleaf, on ne peut être parfait sur tous les points et bien que la marque propose un large choix de fonctionnalité, certaines d’entre elles ne sont pas suffisamment abouties. La synchronisation lumière-musique par exemple, laisse à désirer. Bien que l’effet soit joli à regarder dans sa globalité, on constate que le résultat est très variable en fonction des musiques écoutées et que la fonctionnalité mériterait d’être peaufinée.

Il en est de même pour la fonctionnalité « dessin » proposé sur l’application. Trop imprécise, vous ne pourrez parvenir à régler les LED sans zoomer directement sur votre figure. Vous devrez également cliquer sur un bouton « zoomer » avant de pouvoir agrandir l’image à l’aide de vos doigts.

Après avoir essayé cette fonctionnalité à plusieurs reprises et sur différents smartphones, nous avons constaté qu’il était impossible de paramétrer plus de 3 LED sans que l’application ne crash. Ce qui s’avère très embêtant lorsque, comme dans notre cas, vous disposez de 30 LED.

