NamX HUV : le tout premier SUV à hydrogène français

Designé par Pininfarina, le SUV à pile à combustible HUV est le premier véhicule du constructeur français NamX. Sa commercialisation est prévue pour 2025.

Cette semaine au siège l’entreprise Pininfarina à Turin a eu lieu la présentation du tout premier SUV à hydrogène de l’entreprise française NamX. Développé en partenariat avec des partenaires industriels et techniques venus d’Afrique et d’Europe, ce véhicule doté de plusieurs capsules amovibles et d’un réservoir d’hydrogène espère bien bousculer le marché des véhicules électriques.

Son fondateur Faouzi Annajah, ne cache pas son ambition : « Notre ambition est double, être d’une part un nouvel acteur de référence du monde automobile zéro-émissions, et d’autre part explorer en permanence avec nos clients de nouvelles innovations pour faciliter la mobilité « .

NamX dévoile son tout premier SUV à hydrogène

Un design signé Pininfarina

C’est avec le célèbre carrossier italien Pininfarina, que la jeune entreprise NamX a élaboré le design de son véhicule. Le HUV prend la forme d’un grand SUV au design unique et résolument tourné vers l’avenir. Inspiré des muscles car américaines, l’engin se différencie des modèles électriques souvent pourvus de lignes trop fluides mais adopte toutefois les courbes soyeuses des voitures européennes.

“Pininfarina, ce n’est pas seulement le design et le style à l’état pur, c’est aussi l’innovation, l’expérience utilisateur et donner vie à notre vision du futur durable. Le HUV de NAMX esttout simplement au cœur de notre ADN : inventer la meilleure expérience de conduite pour une mobilité infinie, avec style. » Paolo Pininfarina, Président de Pininfarina.

La double rangée de phares confère une allure acérée au NamX

Le constructeur se démarque aussi par ses rétro-caméras et sa calandre dessinée d’un grand « X » lumineux qui vient marquer la continuité des lignes entre l’avant et l’arrière de la voiture.

Une technologie innovante

Animé par une motorisation de 300 chevaux en propulsion dans sa configuration de base ( 0 à 100 km/h en 6,5 secondes), le Namx HUV sera aussi décliné en transmission intégrale de 550 chevaux ( 0 à 100 km/h en 6,5 secondes). Mais c’est du côté des réservoirs que réside l’innovation : le SUV à hydrogène dispose d’une configuration inédite avec un système associant un réservoir fixe à six capsules amovibles pouvant être retirées en seulement quelques secondes. Ce qui permet d’optimiser l’autonomie (jusqu’à 800 km) mais aussi de faciliter la recharge.

L’hydrogène, élément-clé de la transition énergétique ? Les industriels français en sont convaincus !

Dans le cadre de son projet « France 2030 » le gouvernement tente de répondre au grand défis de la transition écologique et bien entendu prévoit d’investir dans le secteur clé de l’automobile. Ce plan a a un but bien précis : celui de retrouver le chemin de l’indépendance environnementale et celui-ci passera par l’hydrogène.

Les industriels français sont convaincus du rôle clé que joueront les véhicules à hydrogène dans la réduction des émissions carbone de l’industrie automobile, essentiel pour permettre à leur entreprise d’atteindre l’objectif gouvernemental de neutralité carbone d’ici 2050. Pour eux l’hydrogène produirait moins d’émissions de carbone, moins de dépendances sur les minéraux rares et moins de pollution sonore et de déchets.

Fonctionnement d’une voiture à hydrogène

Mais ce qui les pousse aussi à investir dans cette nouvelle technologie c’est que l’hydrogène est un carburant efficace produit quasi à 100% avec du gaz naturel, qui offre une plus grande autonomie et une recharge facilitée pour les voitures électriques.

Bien que cette technologie devrait se démocratiser dans les années à venir, les constructeurs doivent encore surmonter quelques obstacles en terme de commercialisation comme par exemple le nombre limité de stations-service à hydrogène ou encore les craintes du public quant à la sécurité de ce nouveau carburant.

En revanche l’hydrogène n’est pas complètement vert, pour le fabriquer il est nécessaire de puiser dans les ressources non renouvelables ce qui a pour conséquence la production massive de gaz à effet de serre. Cependant le bilan reste globalement positif et le gouvernement prévoit sur le long terme des voitures mais aussi des bus et des camions fonctionnant avec ce carburant.