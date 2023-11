MYM : l’application pour parler avec les stars est-elle si différente d’OnlyFans ?

MYM, le réseau social français qui a émergé en 2019, vous permet de dialoguer avec des célébrités, mais connaissez-vous réellement le fonctionnement de cette application ?

Vous en avez peut-être entendu parler autour de vous, sur les réseaux sociaux ou encore sur des plateformes comme YouTube : MYM est l’abréviation de « Meet Your Model » et de « Me You More ». Ce réseau social a pour ambition de rapprocher les personnalités de la musique, de la mode, de la télévision, du sport, du coaching et du jeu-vidéo de leurs fans.

L’application a été lancée en 2019 par deux Lyonnais, Pierre Garonnaire et Gaspard Hafner pour qui le modèle économique des réseaux sociaux classiques est injuste pour les créateurs de contenu. Avec leur plateforme, les deux entrepreneurs entendent instaurer un nouveau système permettant aux créateurs de partager des contenus exclusifs et personnalisés entièrement payants.

MYM c’est quoi ?

Lancée en 2019, trois ans après l’américain OnlyFans, l’application MYM (Me You More) a basé son concept sur un principe simple : faire payer le contenu des influenceurs à leurs fans. C’est un réseau social français qui a dès le départ fait le pari du tout payant. L’occasion pour les fans d’avoir accès à des contenus plus authentiques, sans publicités ni sponsors.

« À la différence de services comme Patreon, qui offre également la possibilité aux créateurs de monétiser leurs contenus, MYM fonctionne vraiment comme un réseau social traditionnel » précise l’un des fondateurs. En s’abonnant à leurs personnalités favorites, les fans peuvent accéder à leur feed privé et peuvent s’adresser à elles directement pour leur demander des contenus personnalisés.

« Chez MYM, nous remettons le créateur au cœur du projet. Nous lui donnons toutes les cartes pour qu’il puisse vivre de sa passion et être soutenu par sa communauté, en créant une sorte de club privé 2.0. » Gaspard Hafner, cofondateur de MYM

Pierre Garonnaire (à gauche) et Gaspard Hafner (à droite) Co-fondateurs du réseau social MYM

MYM : un modèle économique plus avantageux

Les fondateurs de MYM dénoncent le modèle économique des réseaux sociaux classiques comme Instagram ou Facebook qui conservent 80 % de l’argent généré par les créateurs. Le nouveau réseau social veut prendre le contrepied en reversant 80% des gains aux créateurs de contenu de sa plate-forme. (Bien sûr, il s’agit là d’une offre d’appel pour encourager les célébrités à rejoindre la plateforme comme l’avait fait Kick pour concurrencer Twitch).

En réduisant la distance entre l’artiste et ses abonnées, le réseau social favorise des interactions plus humaines. Les utilisateurs ont ainsi accès à des médias de meilleure qualité, plus intimistes et personnalisés.

On compte notamment Djibril Cissé et Jean-Claude Van Damme parmi les célébrités possédant un compte MYM.

Une rémunération qui n’attire pas que les stars

Grâce (ou à cause, c’est selon) de sa rémunération très avantageuse, MYM a attiré de nombreux créateurs qui n’étaient pas nécessairement des célébrités. Bien sûr, il est toujours possible de suivre un coach sportif, mais le réseau-social a surtout attiré des créateurs de contenus pour adulte.

En effet, au même titre qu’OnlyFans, l’application est aussi (et surtout) connue aujourd’hui pour être un lieu où obtenir des nudes et des photos en petite tenue…

