Masque micro anti-bruit : qui voudrait vraiment porter cette innovation ?

Mutalk est un masque développé par la start-up japonaise Shiftcall permettant d’atténuer les sons que vous émettez. Cet objet pourrait en principe être très pratique pour les joueurs de jeux-vidéos qui hurlent la nuit tombée, mais il y a de fortes chances que personne ne veuille le porter… Entre efficacité et ridicule : le masque Mutalk divise les gamers.

But à la dernière minute, carapace rouge sur la ligne d’arrivée ou le healer qui ne soigne personne ? Oui, les raisons de hurler au beau milieu de la nuit sont nombreuses quand on joue aux jeux-vidéos. Les voisins ou la famille toquent alors à votre porte pour expliquer qu’ils essaient de dormir et que vous les dérangez… C’est là qu’arrive Mutalk ! Le masque audio développé par Shiftcall permet de réduire drastiquement les décibels que vous émettez. L’objet se présente comme le sauveur des relations avec vos voisins, mais il y a de fortes chances que vous ne souhaitiez jamais le poser sur votre visage (et on vous comprend).

Mutalk : un produit utile ?

Le casque Mutalk réduit de 20 décibels les sons que vous émettez. Alors dit comme ça : difficile de se rendre compte de l’efficacité de l’objet. Pour mieux se rendre compte, voici une liste imagée pour illustrer les échelles de décibels :

20 décibels : bruit de fond naturel dans le silence.

: bruit de fond naturel dans le silence. 30 décibels : chuchotements.

: chuchotements. 40 décibels : fonctionnement d’un lave-vaisselle.

: fonctionnement d’un lave-vaisselle. 50 décibels : Bruit d’une rue calme.

: Bruit d’une rue calme. 60 décibels : volume normal d’une conversation.

: volume normal d’une conversation. 70 décibels : passage de l’aspirateur.

: passage de l’aspirateur. 80 décibels : hurlement d’un humain.

Avec un hurlement à 80 décibels, vos voisins ont donc en principe l’impression que vous tenez une discussion avec quelqu’un (on espère pour eux que vos hurlements ne durent pas le temps d’un débat…). Sur le principe, on peut donc dire que le Mutalk serait plutôt efficace et permettrait de ne pas déranger votre voisinage.

Aidez-le ! Vous voyez bien qu’il s’étouffe !!!

Mutalk : le masque de la honte !

Le masque absorbeur de bruit a-t-il vraiment un avenir ? On se posait déjà la question il y a quelques mois et les différents produits sortis ou en cours de développement ne nous rassurent pas particulièrement. Allons-y franco : qui veut porter ces trucs ?

Même sans porter de casque VR en plus du Mutalk, les personnes portant cet objet sur le visage ont toujours l’air ridicule…

Image officielle de pub : même le mannequin – payé pour le porter – a l’air au bout de sa vie !

En plus de l’aspect visuel, certains pointent le côté hygiénique de l’objet. Il s’agit tout de même, d’un caisson dans lequel vous parlez, postillonnez et qui est constitué de mousse à l’intérieur. Certes, les mousses sont lavables, mais qui sont celles et ceux qui les laveront fréquemment ?

Coûtant la somme de 200 $, on se demande bien qui sera prêt à mettre autant d’argent pour acheter ce masque absorbeur de bruits… (Spoiler : pas nous) Si vous souhaitez trouver une alternative facile et pas chère (voir gratuite) : on peut vous conseiller de parler moins fort et voilà, problème réglé !