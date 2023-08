IA vs artistes : le cadre légal est-il une si bonne idée ?

Universal Music Group et Warner ont initié un dialogue avec Google afin de trouver un cadre légal à la création de contenu musical grâce à l’intelligence artificielle. Qu’en sait-on pour le moment ?

Vous n’avez pas pu passer à côté ces derniers mois, les IA de créations musicales ont littéralement envahi YouTube, TikTok et tous les autres réseaux-sociaux. S’il y a quelques mois, la question de la propriété intellectuelle se posait déjà lors de la publication d’une musique fake alliant Drake et The Weeknd, les craintes émergent à nouveau face à la prolifération de logiciels plus performants et simples à utiliser.

C’est dans ce climat d’incertitude que deux géants de la musique (Warner et Universal) sont allés toquer à la porte de Google afin de définir un cadre légal.

Un contrat plus sécurisant pour les artistes ?

Selon le Financial Times, Universal et Warner tenteraient de développer un outil avec Google afin de créer légalement des chansons grâce à l’IA. L’objectif serait de pouvoir créer des contrats avec des artistes et de les rémunérer pour l’utilisation de leur voix.

Il est précisé que les artistes auront le choix de vendre ou non leur voix aux labels musicaux, mais est-ce vraiment le cas ?

Bien évidemment, cet intérêt pour l’intelligence artificielle fait immédiatement penser à l’utilisation que compte en faire Disney avec la duplication des visages des figurants dans les films (un des nombreux points à l’origine de la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood). Les grands groupes musicaux – que sont Universal et Warner – continueront-ils à garder sous leur label des artistes qui n’acceptent pas de vendre leur empreinte vocale ? Et si oui, pendant combien de temps ?

« Il suffit simplement de signer en bas et de nous vendre ta voix à vie… et même après »

Un choix qui n’en est pas un ?

Des artistes pourraient alors être tentés d’accepter cet accord avec les studios, car de toute façon leur voix est déjà volée par des particuliers sur internet illégalement et gratuitement, alors quitte à voir des chansons créées par IA avec sa voix, autant être payé pour…

De l’autre côté, on voit difficilement comment Warner ou Universal pourraient réellement endiguer ce phénomène. Tout comme le téléchargement illégal de films et séries pour le cinéma, créer une musique avec la voix d’un autre artiste est d’une facilité déconcertante aujourd’hui…

Des outils toujours plus performants

Il suffit de se pencher quelques secondes sur la question pour constater que les exemples de musiques générées par IA pleuvent ces derniers mois. Un internaute a ainsi pu créer à 100% une nouvelle chanson pour John Lennon :

En France, la chanteuse Angèle a également vu une intelligence artificielle lui faire interpréter « Saiyan » de Gazo et Heuss l’enfoiré… La véritable artiste s’est alors prêtée à l’exercice et le moins que le puisse dire est que la ressemblance – entre sa vraie voix et celle de l’IA – est frappante…

On pourrait continuer la liste durant des heures en énumérant les diverses covers de The Weeknd par Michael Jackson ou tous génériques de dessins animés (comme Code Lyoko) chantés par Johnny Hallyday, mais si ces IA inquiètent aujourd’hui, c’est bel et bien parce qu’il devient de plus en plus facile de s’en servir.

À titre d’exemple, il nous aura suffi de 4-5 clics pour créer ce remix de I feel it coming avec la voix de Mickey…

En plus de détruire la vie des acteurs et scénaristes, Mickey saccage la chanson de The Weeknd ?

Alors, certes, cette parodie de la chanson de The Weeknd est loin d’être parfaite, la voix de Mickey grésille et supporte manifestement assez mal l’autotune. Mais il est important de rappeler que cela a pu être créé en quelques minutes par une personne qui ne sait absolument pas faire de musique.

Il n’est donc pas étonnant qu’avec quelques bases des internautes parviennent à créer des sons plus que convaincants. On comprend alors assez facilement les craintes que peuvent avoir les artistes car si des particuliers sont en mesures de créer de telles compositions avec quelques logiciels, il ne fait aucun doute que les géants de l’industrie (Universal et Warner en tête de liste) sauront également s’en servir et – peut-être – se passer d’eux…