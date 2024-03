Le multicuiseur Ninja qui fait aussi Airfryer est bien moins cher que toute la concu

Ninja est la marque qui fait le buzz sur les réseaux. Leur modèle phare, le Foodi Max, se distingue non seulement par sa capacité à cuisiner sous pression, mais il intègre également les caractéristiques d’une friteuse à air. Le produit incontournable à avoir dans votre cuisine qui est actuellement en promotion !

Afin de se distinguer sur le marché européen, Ninja mise sur la polyvalence de ses appareils, avec le multicuiseur Foodi Max comme figure de proue. Actuellement, il est unique en son genre, car aucun autre autre produit ne combine ses spécificités de cuisson. Les alternatives existantes se divisent en deux catégories : d’une part, les autocuiseurs tels que le Cookeo et l’Instant Pot, et d’autre part, les friteuses à air, représentées par l’Airfryer de Philips et l’Actifry de Seb par exemple. Et ce petit bijou de technologie est actuellement en promotion sur le site d’Auchan.

Multicuiseur Ninja Foodi MAX : 70€ de réduction sur ce produit unique

Alors qu’il est fortement apprécié par les internautes avec une note de 4,7 sur 5, le multicuiseur Ninja est actuellement en promotion sur Auchan. Avec ses capacités de Airfryer et de multicuiseur, il se distingue déjà vis-à-vis de la concurrence. Mais avec son prix aussi ! Pour un produit 2 en 1, le Foodi MAX est proposé habituellement à 299€ soit moins cher que certains Cookeo et bien moins cher si vous souhaiter investir dans ces deux technologies. Et en plus d’économiser, vous gagnerez aussi en place ! Nul besoin d’avoir deux compagnons de cuisine, le Foodi MAX vous suffira amplement.



Actuellement sur Auchan, vous pouvez vous procurer le Foodi MAX pour 229€ soit une réduction de 23%.

Sur Auchan, vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois que ce soit via Paypal ou via une méthode de financement. Faites attention, cette offre n’est valable que jusqu’au 9 avril 2024. Il vous reste que quelques semaines pour en profiter !

Ninja Foodi MAX : le multicuiseur le plus complet du marché ?

Ce modèle révolutionnaire offre la possibilité de cuire sous pression tout en intégrant les fonctionnalités d’une friteuse et d’une rôtisseuse. Et si on vous parlait d’un appareil 2 en 1, la marque promet un 9 en 1 !

Avec l’innovation TenderCrisp de Ninja, vos plats deviennent tendres et juteux en un temps réduit jusqu’à 70% par rapport aux méthodes conventionnelles. Vous pourrez ensuite dorer et faire croustiller vos aliments grâce à un simple changement de couvercle. Cette fonctionnalité est parfaite pour rôtir à la perfection un poulet entier de 3 kg, de quoi satisfaire jusqu’à 6 personnes.

Le Ninja Foodi vous offre le choix entre 9 programmes de cuisson automatiques, vous permettant de réaliser une multitude de plats allant de la cuisson sous pression à la friture à air, en passant par le mijotage, la cuisson vapeur, le sauté, la cuisson au four, le grill, la déshydratation et même la préparation de yaourts.

Pour ceux qui aspirent à une alimentation plus saine, la fonction de friture sans huile du Ninja Foodi réduit l’utilisation de matières grasses jusqu’à 75% comparativement aux techniques de friture traditionnelles.

Le Ninja Foodi Max se distingue par sa taille conséquente, nécessitant un espace significatif sur le plan de travail de la cuisine. Mais comme nous vous l’expliquions plus haut, si vous souhaitez investir dans un Airfryer et un multicuiseur, ici, vous n’aurez besoin que d’un seul appareil. Vous gagnerez donc en place.

Les aliments ne collent pas à la surface antiadhésive du revêtement, facilitant grandement le nettoyage. Cependant, il convient de reconnaître que des poignées latérales auraient simplifié la manipulation de l’appareil.

Programmes de cuisson Maintien au chaud, Multi-fonctions, Poisson, Frites, Légumes, Viande, Vapeur, Four

Cuve amovible Oui Puissance 1760 W Capacité du bol 7.5 l Température maximale 260 °C Profondeur / Largeur /Hauteur (en cm) 38 / 42 / 35 Poids 11.3 kg Durée de la garantie légale 2 ans

Les plus Mille fonctions dont Airfryer,

Simple à utiliser,

Facile à entretenir,

Pas de préchauffage sur le mijotage et le rissolage,

Qualité ++,

Choix du niveau de pression. Les moins Pas de poignets sur le bol.

Gardez en tête que l’offre prend fin le 9 avril 2024, vous n’avez plus que quelques jours pour en profiter !