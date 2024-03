Amazon casse le prix multicuiseur Cookeo Touch Mini de Moulinex pour ses soldes de printemps

Amazon propose une réduction de 25% sur le célèbre Multicuiseur Cookeo Touch Mini de Moulinex. Profitez-en pour explorer les plaisirs d’une cuisine sophistiquée !

Le multicuiseur Moulinex Cookeo Touch Mini transforme la façon dont les couples et les petites familles abordent la cuisine quotidienne. Compact avec une capacité de 3 litres, il est idéalement conçu pour répondre aux besoins de deux personnes, rendant chaque repas à la fois simple et délicieux.

Sa connexion WiFi et son écran tactile offrent un accès direct à une multitude de recettes, s’adaptant à tous les goûts et toutes les envies, avec des mises à jour automatiques pour une inspiration sans fin. Ce multicuiseur est également un gain de temps notable, capable de préparer une variété de plats rapidement : parfait pour ceux qui cherchent à minimiser leur temps passé en cuisine sans compromettre sur la qualité.

Direction Amazon pour profiter de -25% !

Le multicuiseur Cookeo Touch Mini de Moulinex, qui coûte normalement 399,99€, est en ce moment à 299,99€. Vous gagnez donc 100€ ! Une bonne affaire pour celles et ceux qui cherchent à faciliter leur cuisine avec quelque chose de nouveau, sans attendre.

Rendez-vous sur la page produit Amazon.

Ajoutez le multicuiseur dans votre panier

Au moment du paiement, vous verrez le prix barré à 399,99€, mais vous le paierez à 299.99€

En plus des -25% sur le multicuiseur la livraison est offerte !

Pourquoi acheter le Multicuiseur Cookeo Touch Mini ?

Suivez le guide

Cuisiner devient un jeu d’enfant avec le multicuiseur. Son écran tactile vous montre quoi faire, pas à pas, avec des photos et des petites vidéos. C’est comme avoir un chef à vos côtés !

Cuisine express

Envie de manger vite et bien ? Le multicuiseur cookeo a plus de 100 recettes qui se font en moins de 10 minutes. Imaginez : un saumon en 3 minutes, un poulet basquaise en 13 minutes. Rapide, non ?

Parfait pour deux

Sa taille est idéale pour deux personnes. Avec sa cuve de 3 litres, vous aurez juste ce qu’il faut pour vos repas, sans gaspiller.

L’appli Moulinex

Trouvez des recettes en un clin d’œil avec l’appli. Que vous cherchiez quelque chose pour ce soir ou que vous vouliez utiliser ce qui est déjà dans votre frigo, l’appli vous aide. Et si vous avez envie de partager vos découvertes culinaires, c’est aussi possible !

Capacité ‎3 Litres Puissance ‎900 Watts Cuisson 13 modes de cuissons différents Poids 6.5 kg

Le Cookeo Mini de Moulinex est une excellente option pour ceux qui cherchent à simplifier leur routine culinaire sans sacrifier la qualité ou la variété des plats.