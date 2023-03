La société MoveSpeed a récemment réussi une campagne de financement participatif pour sa batterie nomade nommée LightPro, une sorte de Powerbank XXL de 80 000 mAh au design original.

Si vous êtes du genre à tout le temps manquer de batterie, le MoveSpeed Light Pro pourrait bien vous intéresser. Ce Powerbank vient en effet de réussir sa campagne de financement participatif sur la plateforme Kickstarter pour permettre sa mise en production. Mais quelle place va-t-il trouver sur un marché des batteries nomades qui se densifie année après année ?

Une batterie compacte, au design étonnamment soigné

Au premier abord, le MoveSpeed LightPro surprend par son design étonnamment travaillé. Si les fabricants nous ont habitués à des batteries nomades au look souvent très froid, MoveSpeed a pris le parti de faire de son powerbank un bel objet. On retrouve donc un produit dont la forme fait plutôt penser à une enceinte connectée avec des dimensions et surtout un poids plume pour une telle capacité. Au programme : de la couleur, une anse métallique pour faciliter le transport et une finition miroir sur le dessus. Pour couronner le tout : un bandeau LED RGB vient égayer l’ensemble, rythmé par votre voix ou de la musique.

Enfin une batterie au design soigné

Côté performances, le fabricant indique une capacité de stockage de 80 000 mAh. Un chiffre qui impressionne : la batterie permettrait de recharger jusqu’à 14 fois un iPhone 14. Sur le total de 5 ports USB, les deux ports USB-C autorisent une charge de 100W pour des recharges rapides.

Caractéristiques du MoveSpeed Light Pro :

TAILLE 157 mm x 156 mm x 62 mm POIDS 1,93 kgs CAPACITE 80 000 mAh (296 Wh) NOMBRE DE PORTS 3 ports USB-A, 2 ports USB-C

MoveSpeed LightPro : quelle place sur le marché ?

Malgré sa puissance impressionnante, on regrette l’absence de prise 220V qui limite sa polyvalence. Tout le monde ne pourra malheureusement pas recharger son ordinateur ou brancher une lampe. Et le temps de recharge paraît particulièrement long, en particulier face à la concurrence. Le MoveSpeed LightPro aura besoin de 6 heures pour se recharger, contre seulement 60 minutes (!) pour une EcoFlow River 2 à la puissance similaire.

Pour finir, la durée de vie de la batterie, de type Polymère-Lithium à haute densité, devra faire l’objet d’une attention particulière : il s’agit bien souvent d’un point faible pour ce type d’appareil.

A côté du EcoFlow River 2, le MoveSpeed LightPro paraît tout petit !

Un produit qui se glisse entre les powerbank et les batteries nomades

Malgré tout, la MoveSpeed LightPro devrait habilement se positionner sur le marché, grâce à son poids contenu et sa forte capacité de stockage, entre les Powerbank et les batteries nomades de type EcoFlow ou Jackery. Il ravira tous ceux qui rêvent de rester branchés en continuant de voyager léger !

Le MoveSpeed LightPro peut encore être commandé via la plateforme de financement participatif Indiegogo (et Kickstarter). Les expéditions des premières powerbank devraient bientôt commencer.