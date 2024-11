Moulinex lance un nouveau robot de cuisine qui va remplacer le Cookeo ?

Le géant français Moulinex sort l’artillerie lourde avec son nouveau Multicook & Fry, un robot de cuisine multifonction qui promet de simplifier (et de révolutionner ?) votre quotidien. Rival des appareils Ninja, il mise sur la polyvalence et la simplicité.

Si récemment, la marque française avait dévoilé un tout nouveau Cookeo, elle revient aujourd’hui avec un appareil qui promet bien de belles choses.

Quand il s’agit d’innover en cuisine, Moulinex n’est jamais en reste. Avec son Multicook & Fry, la marque décide d’allier les atouts de son indétrônable Cookeo à ceux de ses Air Fryers. Ce nouvel appareil se positionne en concurrent direct du célèbre modèle Ninja Speedi, offrant des fonctionnalités similaires et une utilisation ultra-facile. Mais qu’est-ce qui rend ce modèle unique ? Zoom sur ce robot de cuisine nouvelle génération.

Multicook & Fry : la polyvalence à l’honneur

Le Multicook & Fry de Moulinex met un point d’honneur à répondre aux besoins divers de ses utilisateurs grâce à ses 12 programmes automatiques. Fini la multiplication des appareils dans la cuisine, ce robot vous permet de tout faire ou presque, avec la simplicité connue de Moulinex.

Points forts du Multicook & Fry :

12 programmes pour répondre à toutes vos envies.

pour répondre à toutes vos envies. Mode friteuse à air pour une cuisson saine et croustillante.

pour une cuisson saine et croustillante. Grande capacité de 6 litres pour cuisiner en quantité.

de 6 litres pour cuisiner en quantité. Système intelligent d’ajustement de la température et du temps de cuisson.

d’ajustement de la température et du temps de cuisson. Système de cuisson sur 2 niveaux pour préparer un repas complet en une seule cuisson.

Comparaison avec le Ninja Speedi : lequel choisir ?

Il faut dire que la concurrence est rude sur ce marché. Mais la marque française a bien des atouts dans son sac pour s’imposer.

Caractéristiques Moulinex Multicook & Fry Ninja Speedi Capacité 6 litres 5,7 litres Programmes 12 10 Mode air fryer Oui Oui Système de cuisson 2 niveaux 2 niveaux Prix 199,99€ 249,99€ Utilisation En anglais En anglais

Là où le Moulinex se démarque c’est qu’il possède deux programmes supplémentaires au Ninja. Cependant nous sommes surpris pour une marque française de voir l’écran s’afficher en anglais. Bien que rien ne soit très compliqué à comprendre, nous aurions apprécié que Moulinex garde son ADN (sûrement un moyen de gagner du terrain à l’international).

Il est aussi possible sur le Multicook & Fry de préparer ses repas à l’avance avec sa fonction départ différé. Ou encore de garder votre repas au chaud si vous n’êtes pas prêt à passer à table.

Multicook & Fry ou Cookeo : lequel choisir pour votre cuisine ?

Avec ce nouveau Multicook & Fry, Moulinex propose une alternative sérieuse à son indétrônable Cookeo. Mais alors, quel robot mérite une place dans votre cuisine ? Tout dépend de ce que vous recherchez. Le Cookeo, avec son interface guidée et ses nombreuses recettes intégrées, reste le champion pour ceux qui veulent un multicuiseur intuitif, capable de réaliser des plats mijotés, des soupes et des ragoûts sans efforts. En revanche, le Multicook & Fry va plus loin en ajoutant le mode friteuse à air, qui permet de cuire sainement sans huile, et le système de cuisson sur deux niveaux pour préparer des repas complets en une seule cuisson.

Si votre priorité est de varier les modes de cuisson et d’avoir un appareil qui combine plusieurs fonctions, le Multicook & Fry est probablement le choix à privilégier. En revanche, si vous souhaitez un multicuiseur axé sur des recettes rapides et faciles, le Cookeo reste un excellent compagnon.

Si le Multicook & Fry est actuellement vendu à 199,99€ sur le site de Moulinex, sachez qu’il est déjà en réduction chez d’autres revendeurs comme Boulanger à 149,99€.