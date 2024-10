Moulinex lance un nouveau Cookeo qui va faire de l’ombre à Ninja

Cela faisait un petit moment que Moulinex n’avait pas lancé de nouveauté. Et en ce début d’octobre, la marque française n’est pas arrivée avec un mais deux Cookeo aussi beaux que multifonctions. Mais est-ce les appareils les plus aboutis de la gamme ?

Quelle ne fut pas notre surprise lorsque nous avons vu les design et coloris des nouveaux Cookeo Wi-Fi 10-en-1 et 9-en-1. Et ces cocottes-minutes n’arrivent pas sur le marché qu’avec ça ! Nouveaux programmes de cuisson, compatibilité avec de nombreux accessoires… Bref, sur le papier, on est plutôt séduits. Mais qu’en est-il en réalité ?

Un multicuiseur 10-en-1 qui vient mettre une claque à la concurrence

Le nouveau Cookeo Wi-Fi 10-en-1 de Moulinex s’annonce comme un concurrent sérieux dans la course aux meilleurs multicuiseurs du marché. Capable de remplacer une multitude d’appareils dans la cuisine, ce modèle promet une polyvalence inégalée en cuisinant pour vous en seulement 15 minutes.

Sa fonctionnalité 10-en-1 est une nouveauté chez Moulinex. Les modes de cuisson déjà présents sur les autres modèles sont évidemment là auxquels s’ajoutent :

Le slow cooking : pour des plats fondants à souhait.

: pour des plats fondants à souhait. La cuisson sous vide : pour garder tous les bons nutriments de vos légumes par exemple.

: pour garder tous les bons nutriments de vos légumes par exemple. Le mode yaourts : pour dire adieu à Danone et ses prix de plus en plus excessifs.

: pour dire adieu à Danone et ses prix de plus en plus excessifs. La levée de pâte : pour éviter de dépenser 2€ tous les jours à la boulangerie.

La présence du Wi-Fi permet quant à elle d’accéder à une multitude de recettes via l’application MyMoulinex (et de faire des mises à jour), bien que ce Cookeo offre déjà 150 recettes intégrées.

En plus de toutes ces belles promesses, il s’offre un tout nouveau design qui donne un réel coup de frais. Un coloris « Eucalyptus » dans l’air du temps et un format plus long et moins rond que ses compères. Un gain de place donc pour ce modèle qui risque d’être plus simple à entreposer de par sa forme. Cependant, ne vous attendez pas à : plus long donc plus de volume. Que nenni. La cuve reste la même : 6 litres soit environ 4 ou 5 personnes.

Rapidité, pléthore de fonctionnalités en un seul appareil, design, Moulinex semble frapper fort.

Des accessoires pour ajouter encore un brin de magie

Côté accessoires inclus rien de bien nouveau. Si ce n’est le support en acier inoxydable qui permet de préparer plusieurs plats à la fois. Mais si vous connaissez déjà un peu la gamme Cookeo, vous n’êtes pas sans savoir qu’ils ont ajouté il y a quelque temps maintenant un couvercle : l’Extra Crisp. Celui-ci vous permet de cuire vos aliments à la façon d’un Air Fryer. Une corde de plus ajouté à son arc donc.

Et si vous êtes un pro du batch cooking, cette méthode qui consiste à cuire tous ses plats de la semaine en une seule fois, sachez qu’en novembre, le Batchcooker Express viendra compléter le Cookeo. Il permettra de préparer plusieurs plats en une seule fois grâce à des boîtes en verre.

Quid des points négatifs ?

Bien que le Cookeo Wi-Fi 10-en-1 soit très attractif, il n’est pas sans quelques lacunes. Par exemple, il n’est pas aussi abouti que le Cookeo Touch Pro, qui est doté d’une balance intégrée et d’un grand écran tactile permettant une utilisation encore plus intuitive.

Néanmoins, cela permet à ce modèle d’être plus accessible en termes de prix, situé sous la barre des 350€. Le Pro lui est à 499€ sans posséder les quatre nouveaux modes de cuisson.

Effectivement, nous aurions peut-être préféré un écran tactile pour rester dans la tonalité du Pro. Autre point négatif, les ajouts d’accessoires. Bien qu’ils soient réellement un plus à ce Cookeo, si vous ne possédez pas l’Extra Crisp, c’est ajouté 99,99€ à l’achat. De même pour le Batchcooker Express qui lui sera lancé au prix de 89,99€.

Si vous souhaitez avoir les deux, votre Cookeo ne vous coûtera pas 329,99€ mais 519,97€. Aïe. À vous de savoir si ces éléments sont indispensables à cet appareil pour le moins déjà complet.

N’oublions pas que nous sommes sur une marque française, avec un engagement de réparabilité de 15 ans (rare chez la concurrence).

L’évolution de la gamme Cookeo avec le modèle 9-en-1

Nous vous disions plus haut, qu’il n’y avait pas un mais deux nouveautés : le Cookeo Wi-Fi 9-en-1, qui se positionne comme une alternative un peu moins évoluée que le 10-en-1. Ce modèle conserve la plupart des fonctionnalités phares tout en étant moins cher (279,99€ pour ce modèle). Ce qui lui manque ? Le fonction levée de pâte.

Le Cookeo Wi-Fi 10-en-1 de Moulinex est indéniablement un multicuiseur qui a de quoi plaire : design moderne, connectivité facilitée, grande polyvalence de cuisson, et surtout un bon rapport qualité-prix. S’il n’atteint pas tout à fait le niveau d’équipement du Cookeo Touch Pro, il s’avère être une option très convaincante. Et dans le duel avec Ninja, Moulinex montre qu’elle reste une marque incontournable sur le marché des multicuiseurs, avec une vraie valeur ajoutée pour les consommateurs français.