Le Moulinex My Daily Soup est presque à moitié prix sur Boulanger

Avec l’arrivée de l’hiver, rien de mieux qu’une soupe maison pour se réchauffer. Le Moulinex My Daily Soup est le compagnon idéal pour préparer facilement des soupes, veloutés, compotes ou smoothies.

Actuellement en promotion chez Boulanger, il passe à 59,99 € au lieu de 99 €, soit une réduction de 39 %. Une occasion en or pour s’équiper à petit prix et profiter de repas chauds et réconfortants tout au long de l’hiver.

Profitez du Moulinex My Daily Soup à 59,99 € chez Boulanger

Pour une durée limitée, le Moulinex My Daily Soup est disponible à 59,99 € au lieu de 99 € chez Boulanger. Avec une telle réduction, c’est l’occasion rêvée de s’équiper avant l’hiver et de préparer facilement des soupes chaudes, variées et savoureuses.

Apprécié pour sa facilité d’utilisation et la qualité de ses préparations, ce blender chauffant est un indispensable pour préparer des soupes maison très simplement.

Pourquoi choisir le Moulinex My Daily Soup ?

Le Moulinex My Daily Soup est conçu pour simplifier votre quotidien en cuisine. Grâce à ses 4 programmes automatiques, vous pouvez réaliser des soupes veloutées, des soupes avec morceaux, des smoothies en quelques minutes, avec un résultat toujours parfait. Le dernier programme vous permet de nettoyer votre blender très facilement. Un programme Easy Cleaning pour nettoyer la cuve et la lame sans avoir à passer par la case vaisselle.

Sa capacité de 1,2 L permet de régaler jusqu’à 4 personnes, tandis que sa double paroi isolante maintient vos préparations au chaud pendant 40 minutes. Facile à utiliser grâce à son interface intuitive, il est également livré avec un livre de 30 recettes pour vous inspirer au fil des saisons.

Récapitulons les atouts du My Daily Soup de Moulinex

Capacité idéale pour 4 personnes : sa capacité de 1,2 L est parfaite pour les repas en famille, entre amis ou plusieurs jours de soupe.

: sa capacité de est parfaite pour les repas en famille, entre amis ou plusieurs jours de soupe. 4 programmes automatiques polyvalents : soupes veloutées, soupes avec morceaux, smoothies ou nettoyage simplifié.

: soupes veloutées, soupes avec morceaux, smoothies ou nettoyage simplifié. Double paroi isolante pour un maintien au chaud prolongé : votre soupe reste à température idéale pendant 40 minutes après la cuisson.

: votre soupe reste à température idéale pendant après la cuisson. Interface intuitive et pratique : avec ses commandes simples, préparez vos plats en quelques clics.

: avec ses commandes simples, préparez vos plats en quelques clics. Livre de recettes inclus : découvrez 30 recettes pour varier les plaisirs et surprendre vos proches.