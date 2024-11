Le tout nouveau cuiseur Moulinex Multicook & Fry est déjà en promotion sur Boulanger

Moulinex continue d’innover et de simplifier la vie en cuisine avec son dernier modèle, le Multicook & Fry. Ce multicuiseur connecté propose un ensemble complet de fonctionnalités pour cuisiner des plats variés et équilibrés sans effort. Et il est déjà à -25% sur Boulanger.

Avec des programmes de cuisson automatiques, ce multicuiseur vous permet de mijoter, rôtir, frire sans huile et même cuire à la vapeur, pour une cuisine saine et savoureuse.

En promotion de lancement chez Boulanger, le cuiseur Moulinex Multicook & Fry est disponible pour seulement 149,99 € au lieu de 199,99€.

Cet appareil polyvalent, équipé de 12 programmes de cuisson, peut mijoter, rôtir, frire sans huile, cuire à la vapeur et même déshydrater des aliments.

Avec sa capacité de 6 litres, il est aussi grand qu’un Cookeo. De plus, grâce à sa connectivité WiFi, vous pouvez le contrôler facilement via l’application My Moulinex, qui propose des recettes, des ajustements de cuisson et des astuces pour varier les préparations.

Atouts du Moulinex Multicook & Fry : une cuisine facile et connectée

Le Moulinex Multicook & Fry incarne l’expertise et l’engagement de la marque française envers la qualité, la polyvalence et l’écologie. Voici ce qui fait de cet appareil un incontournable pour tous :

Une grande capacité pour toute la famille : avec une capacité totale de 6 litres, ce multicuiseur est idéal pour les repas en famille ou pour recevoir des invités. Il permet de cuire en grande quantité sans souci, simplifiant la préparation des repas quotidiens ou des plats pour des occasions spéciales.

: avec une capacité totale de 6 litres, ce multicuiseur est idéal pour les repas en famille ou pour recevoir des invités. Il permet de cuire en grande quantité sans souci, simplifiant la préparation des repas quotidiens ou des plats pour des occasions spéciales. 12 programmes automatiques : le Multicook & Fry propose des modes variés : friture sans huile pour des frites croustillantes, cuisson vapeur pour préserver les nutriments, mijotage pour des plats fondants, rôtissage, rissolage et même un mode déshydratation. Vous pouvez ainsi explorer une grande variété de recettes, des plats mijotés aux desserts, en passant par les frites ou autres aliments frits.

: le Multicook & Fry propose des modes variés : friture sans huile pour des frites croustillantes, cuisson vapeur pour préserver les nutriments, mijotage pour des plats fondants, rôtissage, rissolage et même un mode déshydratation. Vous pouvez ainsi explorer une grande variété de recettes, des plats mijotés aux desserts, en passant par les frites ou autres aliments frits. Connectivité WiFi : avec son application My Moulinex, ce multicuiseur vous guide pas à pas dans la préparation de vos recettes. L’application propose également des mises à jour régulières, des idées de recettes et des astuces partagées par la communauté.

avec son application My Moulinex, ce multicuiseur vous guide pas à pas dans la préparation de vos recettes. L’application propose également des mises à jour régulières, des idées de recettes et des astuces partagées par la communauté. Cuisson sur plusieurs étages : grâce à sa grille amovible, vous pouvez cuire plusieurs types d’aliments en même temps. Cette fonctionnalité est parfaite pour préparer des repas complets sans avoir besoin de différents ustensiles.

grâce à sa grille amovible, vous pouvez cuire plusieurs types d’aliments en même temps. Cette fonctionnalité est parfaite pour préparer des repas complets sans avoir besoin de différents ustensiles. Entretien simplifié et engagement écologique : la cuve en céramique, amovible et antiadhésive, est compatible avec le lave-vaisselle, facilitant le nettoyage. De plus, Moulinex garantit la réparabilité de ses produits pendant 15 ans, dans un souci de durabilité et de réduction des déchets.

