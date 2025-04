Moulinex, Vorwerk, Silvercrest… : quelle marque est la plus fiable selon 60 Millions de consommateurs ?

Moulinex, Thermomix, Silvercrest ou Magimix : toutes les marques ne se valent pas en matière de fiabilité. Pour vous aider à choisir un robot de cuisine qui dure, 60 Millions de consommateurs vient de dévoiler son classement. Et il y a des surprises.

Chaque année, de nouveaux modèles de robots cuiseurs envahissent les rayons, promettant de remplacer vos casseroles, gagner du temps et cuisiner « comme un chef ». Mais au-delà des arguments marketing, un critère revient de plus en plus souvent dans les comparatifs : la fiabilité. Un robot à 400 € qui tombe en panne au bout de deux ans, ce n’est pas seulement agaçant, c’est aussi un vrai problème de durabilité. C’est dans ce contexte que 60 Millions de consommateurs a passé au crible les grandes marques du marché, en évaluant leur solidité sur le long terme.

Résultat : un classement qui risque de bousculer certaines idées reçues.

Moulinex en tête du classement

Avec une note globale de 17,2/20, c’est Moulinex qui prend la première place (sans grande surprise de notre côté). La marque française tire son épingle du jeu grâce à un taux de fiabilité impressionnant : 95,5 % des appareils testés n’ont connu aucune panne dans les dix premières années d’utilisation.

Autre point fort : la disponibilité des pièces détachées pendant 15 ans, un critère désormais pris en compte avec l’indice de durabilité obligatoire depuis 2025. Une performance saluée par les experts, qui souligne aussi le bon niveau de satisfaction des utilisateurs.

Le saviez-vous ? Depuis janvier 2025, l’indice de réparabilité laisse progressivement place à un indice de durabilité, noté sur 10. Ce nouvel indicateur prend en compte non seulement la facilité de réparation, mais aussi la disponibilité des pièces, la robustesse des matériaux et les retours d’expérience sur la durée de vie réelle des produits. Une façon plus concrète d’aider les consommateurs à éviter les achats jetables.

Vorwerk et Magimix ex aequo

Sur la deuxième marche du podium, Vorwerk, célèbre pour son Thermomix, revient en force avec une note de 14,9/20. Critiquée par le passé pour un manque de solidité, la marque allemande semble avoir rectifié le tir avec son dernier modèle.

Elle est suivie de très près par Magimix, qui se distingue surtout par un atout rare : des pièces disponibles jusqu’à 30 ans après l’achat, du jamais vu sur ce segment. Même si son taux de fiabilité est légèrement inférieur à celui de Vorwerk, cet engagement à long terme pèse lourd dans la balance.

Silvercrest, la déception

Présente dans le classement grâce à son Monsieur Cuisine, très populaire dans les rayons de Lidl, Silvercrest n’obtient que 10,4/20. Une note qui s’explique par un manque de transparence sur la disponibilité des pièces détachées. Dommage, car son taux de fiabilité restait convenable. Mais l’impossibilité pour 60 Millions de consommateurs d’obtenir des données fiables sur la réparabilité a clairement pesé dans la note finale.

Pas cher, mais pas très fiable le monsieur.

Un classement qui pousse à réfléchir

Ce classement repose sur trois critères :

Le taux de fiabilité (50 % de la note),

(50 % de la note), La durée de disponibilité des pièces (30 %),

(30 %), Et la satisfaction globale des utilisateurs (20 %), basée sur l’encombrement, la facilité de nettoyage ou le bruit.

Alors que l’indice de réparabilité laisse peu à peu place à un indice de durabilité, cette enquête confirme une tendance forte : les consommateurs cherchent des appareils qui tiennent dans le temps. Et certaines marques ont clairement pris de l’avance.

Vous êtes surpris pas ce classement ? Dites-le nous dans les commentaires !