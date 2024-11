Le Moulinex Easy Soup fait partie des promotions de la Black Friday Week Amazon

Il est parfois plus simple d’acheter une soupe en brique que la faire maison. Pourtant on sait tous à quel point, elles sont bien meilleures. Avec le Moulinex Easy Soup, la question ne se posera plus. Et en plus il est en promotion sur Amazon.

Avec le Moulinex Easy Soup LM841110, vous avez un blender chauffant qui combine puissance, praticité et élégance. Idéal pour concocter des soupes, compotes, veloutés ou smoothies faits maison, cet appareil se distingue par ses 5 programmes automatiques et sa capacité de 1,2 L, parfaite pour des repas jusqu’à 4 personnes.

Dans le cadre des offres Black Friday Week d’Amazon, cet appareil est disponible avec une réduction de 38 %. Une occasion à ne pas manquer pour bien démarrer l’hiver.

Actuellement en promotion pour la Black Friday Week, le Moulinex Easy Soup est affiché à 79,99 € sur Amazon au lieu de 129,99€. Soit une réduction de 38%.

Avec plus de 2000 unités vendues le mois dernier et une note moyenne de 4,5 sur 5 étoiles sur plus de 5500 avis, cet appareil est déjà un best-seller.

En plus de sa qualité et de sa facilité d’utilisation, Moulinex s’engage pour une réparabilité de 15 ans au juste prix, une initiative qui contribue à la réduction des déchets et à la durabilité des appareils.

Pourquoi choisir le Moulinex Easy Soup ?

Le Moulinex Easy Soup est conçu pour simplifier votre quotidien en cuisine. Avec ses 5 programmes automatiques, vous pouvez préparer des recettes variées : soupes veloutées ou avec morceaux, compotes, smoothies ou encore simplement réchauffer des plats. Avec chaque programme, d’une durée de 4 à 25 minutes, vous avez simplement à introduire les aliments dans la cuve et l’appareil se charge du reste. Easy.

Doté d’une interface intuitive, ce blender chauffant s’utilise en seulement deux clics. Il mixe vos préparations avec précision grâce à ses 4 lames inoxydables et maintient votre soupe au chaud pendant 40 minutes grâce à sa double paroi isolante.

Compact et élégant, avec une finition argentée, le Moulinex Easy Soup s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines. De plus, il est accompagné d’un livre de recettes contenant 30 idées pour débuter : soupes d’hiver, compotes d’été, desserts ou smoothies.

Les atouts du Moulinex Easy Soup