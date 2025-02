Moulinex lance un nouvel Air Fryer qui risque de faire beaucoup de bruit (ou pas)

On connait tous le Air Fryer maintenant et si vous en avez un, vous savez qu’il est difficile de s’entendre lorsqu’on se trouve à proximité. Et bien voilà un fléau que Moulinex compte bien éradiquer avec son tout nouveau Easy Fry Smart & Silence. Le Air Fryer le plus silencieux du marché selon la marque. On ne demande qu’à voir.

Les Air Fryers nous ont conquis, c’est un fait, mais s’ils ont un inconvénient, c’est bien leur niveau sonore. Et il semblerait que Moulinex veuille remédier à cela. Avec l’Easy Fry Smart & Silence, la marque propose un modèle qui entend bien… ne pas se faire entendre !

Annoncé comme le plus silencieux du marché, il allie performance et confort d’utilisation avec une innovation inédite : une cuve amovible avec couvercle, idéale pour la conservation des plats. Un détail qui pourrait bien séduire autant les adeptes du batch cooking que ceux qui mettent les casseroles directement dans le frigo. Alors, ce nouvel Air Fryer mérite-t-il sa place dans votre cuisine ?

A lire aussi Nos meilleurs conseils pour faire perdurer votre électroménager

Silence, ça cuisine !

L’Easy Fry Smart & Silence de Moulinex se démarque avant tout par sa promesse d’être quatre fois plus silencieux qu’un Air Fryer classique. Concrètement, cela signifie qu’il émet un niveau sonore bien inférieur aux modèles traditionnels. On ne va pas se mentir, c’est une aubaine pour nos oreilles surtout lorsque la hotte de la cuisine fonctionne en harmonie…

Mais le silence n’est pas son seul argument. Cette nouvelle friteuse à air embarque une interface intelligente et intuitive qui guide l’utilisateur dans la sélection des paramètres de cuisson . Grâce à un écran numérique et un menu détaillé, il est facile de choisir le type d’aliment, la température idéale et même de programmer un départ différé.

Une innovation unique sur le marché : la cuve amovible avec couvercle

C’est une fonctionnalité que l’on ne retrouve nulle part ailleurs : la cuve de l’Easy Fry Smart & Silence se détache complètement et peut être directement placée au réfrigérateur. Fournie avec un couvercle hermétique, elle permet de conserver un plat cuisiné sans avoir à le transvaser dans un autre contenant.

D’une capacité de 5 litres, cette cuve peut accueillir des portions généreuses, adaptées aux familles de jusqu’à 4 personnes . Elle est également pensée pour simplifier l’entretien, avec sa façade amovible qui facilite le nettoyage après utilisation. Bref, sur le papier, ce Air Fryer a clairement tout pour nous plaire.

L’Easy Fry Smart & Silence face aux autres modèles du marché

Si Moulinex mise sur le silence et la praticité , comment ce modèle se positionne-t-il face aux autres friteuses à air concurrentes ?

Face aux autres Air Fryer silencieux : peu d’appareils revendiquent une réduction sonore marquée. L’Easy Fry Smart & Silence se démarque donc en offrant un véritable confort sonore en cuisine.

Face aux modèles haut de gamme : certaines friteuses à air premium offrent des technologies avancées comme des cuissons à double compartiment ou des options de rôtisserie. Ici, Moulinex joue à la carte de l’innovation avec sa cuve amovible et sa facilité d’utilisation .

Face aux autres modèles Moulinex : la marque propose déjà plusieurs friteuses à air, mais l’Easy Fry Smart & Silence est le premier à intégrer une technologie également poussée pour réduire le bruit, tout en offrant une ergonomie repensée. Mais la marque ne semble pas prête à s’arrêter en si bon chemin et souhaite décliner cette technologie innovante dans une future saga d’appareils… On reste à l’affût.

Faut-il craquer pour l’Easy Fry Smart & Silence ?

Avec ce nouveau modèle, Moulinex s’attaque à l’un des plus gros défauts des Air Fryers : le bruit. Si l’appareil tient ses promesses, il pourrait séduire un large public.

Son prix conseillé de 169,99 € le place dans la moyenne du marché, tout en offrant une expérience unique, notamment avec sa cuve amovible et son couvercle de conservation, une fonctionnalité qui nous semble aussi totalement inédite dans ce segment (pour ce qui est du couvercle en tout cas).

En somme, si vous voulez frire, rôtir et griller en toute discrétion, cet Easy Fry Smart & Silence pourrait bien être la nouvelle référence de nos cuisines. À voir à sa sortie en mars ce que ça donne !