Vous voulez gagner du temps en cuisine ? Vous avez raison, investir dans un Cookeo est un excellent choix. Mais lequel choisir ? Dans cet article, nous allons décrypter ensemble la gamme du multicuiseur intelligent de Moulinex. Vous saurez ainsi lequel vous convient le plus.

Le nom de Cookeo vous dit sans doute quelque chose. Et pour cause, le célèbre multicuiseur intelligent de chez Moulinex a largement fait parler de lui au moment de son lancement en 2012. Véritable révolution pour la cuisine au quotidien, il est capable de réaliser avec simplicité de nombreuses cuissons grâce à ses recettes préintégrées.

En dix ans, Moulinex a grandement étoffé son offre d’autocuiseurs Cookeo, et propose aujourd’hui deux gammes comportant de nombreuses déclinaisons. Pour vous aider à y voir plus clair, on vous en dit plus sur les ressemblances et les différences entre le Cookeo classique et sa version plus moderne : le Cookeo Touch. A la fin de cet article, vous devriez savoir lequel vous conviendra le plus.

Le Cookeo original, un rapport qualité prix imbattable

Sorti en 2012 par Moulinex, le Cookeo a encore de beaux jours devant lui. Il avait alors marqué les esprits avec son écran de contrôle LCD et ses recettes préinstallées. Sa puissance de 1600 watts et sa cuve de 6 litres le rendent idéal pour toutes sortes de recettes, jusqu’à 6 personnes. Au cours de sa longue carrière, il a eu droit à deux évolutions notables, dont le Cookeo+, son mythique rouge, ses 180 recettes préprogrammées. Sorte de chant du cygne, le Cookeo Connect en est la version ultime. Sa différence tient principalement à son module Bluetooth qui permet d‘obtenir encore plus de recettes, mais aussi d’appairer une balance. Enfin, il est fourni avec le très pratique moule à gâteau. Il dispose de 6 modes de cuisson différents :

Cuire à la vapeur, idéal pour préserver tous les numéros de vos ingrédients,

Dorer, pour cuire des cuisses de poulet à la perfection,

Réchauffer, pour prolonger le plaisir du repas de la veille,

Rissoler, un mode indispensable pour réussir ses pommes de terre,

Mijoter, pour imiter le bœuf bourguignon de Mamie,

Cuire sous pression, pour gagner du temps.

Avec une telle panoplie, les possibilités sont immenses. Le Cookeo permet non seulement de gagner du temps en automatisant les cuissons, mais permet aussi de réussir des cuissons parfois plus complexes à réaliser.

Acheter le Cookeo Classique au meilleur prix

Les plus Prix avantageux,

Puissance de cuisson,

Facilité d’usage,

Cuve antiadhésive. Les moins Moins pratique que le Touch.

Fiche technique du Moulinex Cookeo Classique

NOM COOKEO COOKEO+ COOKEO CONNECT PUISSANCE 1600 W 1600 W 1600 W NOMBRE RECETTES 150 180 200 NOMBRE DE MODES DE CUISSON 6 6 6 CONNECTIVITE – – BLUETOOTH CONTENANCE CUVE 6 LITRES 6 LITRES 6 LITRES INTERFACE ECRAN LCD 2,8″ + MOLETTE ECRAN LCD 2,8″ + MOLETTE ECRAN LCD 2,8″ + MOLETTE COULEUR BLANC / GRIS ROUGE NOIR

Sa cuve au revêtement antiadhésif peut être nettoyée au lave-vaisselle. Pratique !

Des accessoires bien pensés Que vous penchiez pour le Cookeo ou le Cookeo Touch, les deux modèles sont compatibles avec une gamme d’accessoires qui permettent d’accroître les capacités de votre multicuiseur. On retrouve notamment le Cookeo Extra Crisps qui permet de rôtir, griller et frire à l’air vos aliments. Il est indispensable pour réaliser des frites maison.

On retrouve également le moule à gâteau, les verrines ou encore le sac de transport.

Le Cookeo Touch, pour aller encore plus loin

En 2020, 8 ans après la sortie de son premier appareil intelligent, Moulinex a enfin présenté son nouveau Cookeo Touch. Evolution plus que véritable remplacement, il partage de nombreux points communs en termes de design et de caractéristiques techniques. On retrouve notamment une puissance inchangée, et la cuve de 6 litres. En revanche, le Cookeo Touch propose un système de cuisson toujours plus perfectionné et une interface améliorée. On était déjà impressionné par les 6 programmes du précédent modèle. Moulinex a tout de même décidé de revoir sa copie en proposant de nombreuses variations à ces modes de cuisson. En résulte un total de 13 choix différents pour une adaptation parfaite à vos besoins.

On retrouve désormais près de 250 plats préintégrées accessibles depuis l’écran tactile orientable de 4,3 pouces. Le Cookeo Touch Wifi permet d’obtenir un nombre illimité de recettes grâce à l’application compatible.

Acheter le Cookeo Touch au meilleur prix

Les plus Nombre de recette illimités,

Modes de cuisson,

Qualité de la cuve,

Ecran orientable. Les moins Prix élevé,

Encombrement.

Fiche technique

NOM COOKEO TOUCH COOKEO TOUCH WIFI MINI COOKEO TOUCH WIFI PUISSANCE 1600 W 1600 W 1600 W NOMBRE RECETTES 250 ILLIMITE ILLIMITE NOMBRE DE MODES DE CUISSON 13 13 13 CONNECTIVITE – WIFI WIFI CONTENANCE CUVE 6 LITRES 3 LITRES 6 LITRES INTERFACE ECRAN TACTILE 4,3″ ECRAN TACTILE 4,3″ ECRAN TACTILE 4,3″ COULEUR BLANC BLANC NOIR

Mis à part l’écran tactile, difficile de différencier le Cookeo et le Cookeo Touch

Verdict : le Cookeo Touch est meilleur, mais..

Nous devons bien le reconnaître, le Cookeo Touch, en particulier dans sa version Wifi, est un meilleur multicuiseur que son aîné. Ses programmes de cuisson sont plus précis, son écran est plus pratique, et on y trouve un bien plus grand nombre de recettes.

Mais même après 10 ans de carrière, le légendaire Cookeo classique n’a pas dit son dernier mot. Il reste performant et pratique au quotidien et bénéficie surtout d’un prix beaucoup plus contenu.

Si les amoureux de la cuisine choisiront l’excellence (et le prix) du Cookeo Touch Wifi, les petits budgets feront une excellente affaire en jetant leur dévolu sur le Cookeo classique qui fait toujours des merveilles.

Et le gagnant est, à la surprise générale, un Cookeo !

