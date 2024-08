Le prix du robot de cuisine Moulinex est en chute libre chez Boulanger juste avant la rentrée

Vous n’avez pas envie de dépenser un salaire dans un robot de cuisine ? Et si on vous disait qu’à la place du Thermomix, Moulinex propose son Companion XL à un prix raisonnable. Et en promotion qui plus est !

Boulanger propose actuellement une réduction très intéressante sur le robot cuiseur Companion XL de Moulinex.

Ce modèle tout-en-un de la marque française se distingue par ses fonctionnalités avancées et son rapport qualité-prix imbattable, en faisant une alternative sérieuse au Thermomix. Avec une telle promotion, c’est le moment idéal pour s’équiper d’un appareil performant qui facilitera la préparation de tous vos plats.

Un prix imbattable sur Boulanger : 399€ au lieu de 599€ pour le Companion XL de Moulinex

Boulanger frappe fort avec cette promotion incontournable sur le robot cuiseur Companion XL de Moulinex.

ACHETEZ le Companion de Moulinex

Habituellement vendu à 599€, il est actuellement proposé à seulement 399€, soit une réduction de 33%. Cette offre rend le Companion XL encore plus attractif, le positionnant comme une alternative au célèbre Thermomix avec un prix bien plus abordable.

Cette promotion inclut une garantie de deux ans, ce qui vous assure une tranquillité d’esprit quant à la durabilité de votre appareil.

De plus, Boulanger vous propose différentes options de livraison, que vous préfériez recevoir votre Companion XL directement chez vous ou le retirer en magasin.

A lire aussi Thermomix TM7 : rumeurs et leaks autour du nouveau robot cuisine de Vorwerk

Le Companion XL de Moulinex : un concurrent sérieux face au Thermomix ?

Moulinex, marque française de renom, continue de séduire les consommateurs avec des appareils innovants et performants. Le Companion XL en est un parfait exemple. Ce robot cuiseur tout-en-un est conçu pour simplifier la vie des cuisiniers, débutants ou confirmés.

PROFITEZ DE -33% sur Boulanger

Mais alors, le Companion XL est-il à la hauteur du Thermomix ? Voici pourquoi ce modèle de Moulinex mérite toute votre attention :

Grande capacité : le bol du Companion XL peut contenir jusqu’à 4,5 litres de préparation , parfait pour cuisiner pour toute la famille.

: le bol du Companion XL peut contenir jusqu’à , parfait pour cuisiner pour toute la famille. Puissance et polyvalence : avec ses 12 programmes et ses multiples accessoires, il permet de réaliser une multitude de recettes : battre/fouetter, pétrir, mélanger délicatement, émulsionner, émincer, couper/hacher finement, hacher la viande, mixer, chauffer, mijoter.

: avec ses et ses multiples accessoires, il permet de réaliser une multitude de recettes : battre/fouetter, pétrir, mélanger délicatement, émulsionner, émincer, couper/hacher finement, hacher la viande, mixer, chauffer, mijoter. Facilité d’utilisation : son interface intuitive et ses programmes préenregistrés en font un appareil accessible, même pour les débutants en cuisine.

: son interface intuitive et ses programmes préenregistrés en font un appareil accessible, même pour les débutants en cuisine. Entretien simplifié : tous les accessoires du Companion XL sont compatibles avec le lave-vaisselle, rendant le nettoyage rapide et sans tracas.

: tous les accessoires du Companion XL sont compatibles avec le lave-vaisselle, rendant le nettoyage rapide et sans tracas. Fiabilité : conçu par une marque française, le Companion XL bénéficie du savoir-faire et de la qualité reconnus de Moulinex.

Face au Thermomix, qui se distingue par son prix élevé, le Companion XL offre une alternative crédible et abordable, sans compromis sur la performance. Avec un rapport qualité-prix exceptionnel, surtout en profitant de cette réduction sur Boulanger, il devient une option incontournable pour tous ceux qui souhaitent s’équiper d’un robot cuiseur de qualité.