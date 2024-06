Ce nouveau robot pâtissier Moulinex va-t-il détrôner le KitchenAid ?

Moulinex a récemment enrichi son catalogue avec un nouveau robot pâtissier. Bien que le Bake Partner soit moins puissant et sophistiqué que les modèles I-Coach ou KitchenAid, il se distingue par sa robustesse et son prix plus abordable.

Le monde des robots pâtissiers voit l’arrivée d’un nouveau challenger prometteur : le Moulinex Bake Partner. Conçu pour être durable tout en restant abordable, ce modèle présente des caractéristiques intéressantes qui pourraient le positionner comme un sérieux concurrent face aux géants établis comme KitchenAid.

Design et construction

Le Moulinex Bake Partner se distingue d’abord par son design robuste. Fabriqué avec des matériaux de qualité, notamment des engrenages en métal, ce robot pâtissier est conçu pour durer. Contrairement à de nombreux autres modèles à prix similaire qui utilisent des engrenages en plastique susceptibles de s’user rapidement, Moulinex a misé sur la durabilité avec ce choix de matériaux.

Performances et puissance

Doté d’un moteur de 1100 Watts, le Bake Partner offre une puissance correcte pour la plupart des tâches de pâtisserie domestique. Bien qu’il ne rivalise pas avec les modèles haut de gamme de KitchenAid qui peuvent atteindre des puissances supérieures, il s’avère suffisamment puissant pour pétrir des pâtes lourdes et mélanger des ingrédients durs sans difficulté.

Sa technologie EVER est un atout supplémentaire, ajustant automatiquement la puissance du moteur en fonction de la résistance rencontrée, ce qui garantit une performance constante et efficace.

Fonctionnalités et accessoires

Le Bake Partner ne se contente pas de sa robustesse et de sa puissance. Il est équipé de trois sorties pour divers accessoires, ce qui le rend polyvalent et adaptable à différentes tâches culinaires. Parmi les accessoires inclus, on trouve un fouet, un crochet pétrisseur et un batteur, couvrant ainsi les besoins de base pour la pâtisserie. De plus, il intègre une fonction Pulse, offrant un contrôle précis lors des mélanges délicats.

Cependant, le robot pâtissier de Moulinex présente certaines limitations par rapport à ses concurrents plus chers. Par exemple, il ne dispose pas de programmes automatiques prédéfinis, ce qui signifie que l’utilisateur doit régler manuellement les vitesses et les temps de mélange. De plus, il utilise une courroie pour transmettre la puissance du moteur aux accessoires, contrairement à la transmission directe de certains modèles KitchenAid, ce qui peut affecter la longévité de l’appareil à long terme.

Comparaison avec KitchenAid

Le KitchenAid reste une référence dans le monde des robots pâtissiers, reconnu pour sa fiabilité, sa puissance et sa polyvalence. Les modèles KitchenAid, souvent plus chers, offrent une transmission directe, une plus grande variété d’accessoires et des moteurs plus puissants. Ils sont également connus pour leur design emblématique et leur gamme de couleurs personnalisables, ce qui ajoute une touche de design à leur fonctionnalité.

Néanmoins, le Moulinex Bake Partner propose une alternative sérieuse pour ceux qui cherchent un robot pâtissier durable et performant sans se ruiner. Son prix ultra-compétitif (lancé à moins de 200€), associé à ses caractéristiques robustes, en fait une option attrayante pour les amateurs de pâtisserie qui souhaitent investir dans un appareil fiable sans atteindre les prix des modèles haut de gamme.

Verdict : Moulinex à la hauteur du KitchenAid ?

Alors, ce nouveau robot de cuisine va-t-il détrôner le KitchenAid ? La réponse dépend en grande partie des priorités de l’utilisateur. Pour ceux qui cherchent un appareil abordable et durable, le Moulinex Bake Partner est une excellente option.

Il offre une performance solide, une bonne sélection d’accessoires et une construction robuste qui devrait assurer une longue durée de vie. En somme, il est parfait pour faire de la pâtisserie de base.

En gros, soit vous êtes plutôt Bree Van de Kamp ou Cédric Grolet

Cependant, pour les utilisateurs exigeants qui recherchent des fonctionnalités avancées, une plus grande puissance et la possibilité de personnaliser leur appareil, le KitchenAid reste une valeur sûre. La réputation de KitchenAid en matière de fiabilité et de performance en fait toujours le choix de prédilection pour de nombreux chefs amateurs et professionnels.