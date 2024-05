Les 5 moules et plats idéaux pour votre Air Fryer

L’utilisation d’un Airfryer peut transformer votre façon de cuisiner. Il offre une méthode de cuisson plus saine grâce à la réduction drastique d’huile nécessaire. Cette friteuse novatrice permet non seulement une cuisson rapide, mais elle simplifie aussi grandement l’entretien quotidien. Cependant, pour maximiser ses bénéfices, il est essentiel de choisir les bons accessoires.

La clé pour éviter tout incident et pour garantir les meilleurs résultats réside dans le choix des récipients appropriés. Utiliser des plats et des moules compatibles avec les Airfryers est crucial. Par exemple, les contenants en métal ou en silicone peuvent souvent être de bons choix, car ils supportent bien la chaleur intense sans risque de fusion ou de déformation.

1. Moules en silicone

Les moules en silicone sont parfaits pour l’Air Fryer en raison de leur résistance à la chaleur et de leur flexibilité. Ils permettent une cuisson uniforme et sont idéaux pour les petits gâteaux, muffins, quiches et œufs. Faciles à nettoyer, ils peuvent être extraits de l’Air Fryer sans risquer de se brûler les doigts.

2. Plats en céramique ou en verre

Ces matériaux sont excellents pour cuisiner dans un Air Fryer, car ils supportent bien la chaleur et diffusent uniformément la température. Ils sont parfaits pour les gratins, les lasagnes et d’autres plats mijotés. Assurez-vous toutefois que le plat choisi rentre bien dans le panier de l’Air Fryer.

3. Paniers et grilles en métal

Les paniers en métal spécialement conçus pour les Air Fryers sont excellents pour frire des frites, des légumes ou du poulet. Ils permettent à l’air chaud de circuler efficacement autour des aliments, et assurent une cuisson uniforme et croustillante.

4. Moules en métal

Les moules à gâteaux, à tartes ou à pain en métal peuvent être utilisés dans l’Air Fryer. Ils chauffent rapidement et sont parfaits pour la pâtisserie. Vérifiez les dimensions de l’Air Fryer avant d’acheter des moules pour vous assurer qu’ils s’intègrent correctement.

5. Papier cuisson

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un « plat », utiliser du papier cuisson peut aider à maintenir le panier propre et à éviter que les aliments ne collent. Il est également utile pour réaliser des papillotes, permettant ainsi de cuisiner des poissons ou des légumes marinés en conservant tous les arômes.

Conseils pour choisir les bons plats ou moules à mettre au Air Fryer

Vérifiez la taille et la forme : Assurez-vous qu’ils rentrent facilement dans l’Air Fryer sans bloquer la circulation de l’air autour des aliments.

: Assurez-vous qu’ils rentrent facilement dans l’Air Fryer sans bloquer la circulation de l’air autour des aliments. Choisissez des matériaux résistants à la chaleur : Optez pour des matériaux qui peuvent supporter des températures élevées sans se déformer ou libérer des substances nocives.

: Optez pour des matériaux qui peuvent supporter des températures élevées sans se déformer ou libérer des substances nocives. Privilégiez des plats faciles à nettoyer : L’utilisation de moules antiadhésifs ou compatibles avec le lave-vaisselle peut faciliter le nettoyage après la cuisson.