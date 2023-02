À l’aube de son lancement, les premiers leaks du design du Moto G23 de Motorola se sont répandus sur la Toile. Plusieurs infos ont également suivi, notamment au sujet de son appareil photo et de ses composants internes. On fait le point !

En ce début d’année 2023, les fabricants de smartphones sont nombreux à travailler sur leurs nouvelles gammes en y apportant des nouveautés. Mais au vu du prix croissant des modèles haut de gamme, de nombreux utilisateurs préfèrent se pencher sur des appareils plus modestes.

Et le constructeur Motorola a justement de quoi les satisfaire, puisqu’il prévoit de sortir un tout nouveau smartphone pour les « petites » bourses, le Moto G23, dont nous avons regroupé les dernières infos et rumeurs le concernant.

Un design soigné, mais sans grande révolution sur ce Moto G23

Si vous êtes habitués au style caractéristique des smartphones Motorola, vous ne devriez pas être chamboulés avec ce nouveau Moto G23.

En effet, d’après les premiers rendus numériques révélés par DealNTech puis confirmés par le fabricant, on constate que l’appareil est doté d’un écran plat aux bords arrondis. Sans oublier le poinçon de la caméra frontale, un must sur les smartphones actuels. Bref, rien de bien nouveau.

Sans grande surprise, on retrouvera la triplette de capteurs photo classique sur ce Moto G23 (© Motorola)

La face arrière est quant à elle vêtue d’une finition mate, ainsi que d’un îlot de 3 capteurs de caméra et d’un flash LED. Et au centre, comme toujours, le fameux logo de la marque américaine.

Pour ce qui est des boutons de volume et d’allumage, vous ne devriez pas non plus être déboussolés puisqu’ils garderont leur place sur le côté droit du Moto G23.

Et en ce qui concerne les coloris, vous aurez le choix entre le gris, le bleu et le blanc. Une offre restreinte, mais sans grande importance si vous souhaitez investir dans une coque de protection.

Le Motorola Moto G23 s’habille de coloris sobres, mais efficaces (© DealNTech)

Des spécifications quasi similaires à celles du Moto G22

Si l’on s’intéresse au cœur de la bête, on peut trouver quelques infos qui ne dévoilent que de discrètes évolutions. Même si ce ne sont, à l’heure actuelle, que de simples rumeurs.

Tout d’abord, les premiers rapports indiquent que ce nouveau Motorola Moto G23 serait équipé d’un écran LCD de 90 Hz, avec une résolution HD+ pour une surface de 6,5 pouces en 20:9. Une dalle relativement imposante, mais qui reste dans les standards actuels. Si l’on en croit les leaks, ce sera donc la même que sur le Moto G22.

Mais à l’intérieur du smartphone, on devrait tout de même retrouver quelques nouveautés avec une puce MediaTek Helio G85, couplée à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage au maximum. De quoi garantir des performances convenables pour un usage quotidien (réseaux sociaux, petites applications de jeux, etc.).

Un écran qui doit être familier aux propriétaires du Moto G22 (© Motorola)

Et du point de vue de la caméra, le Moto G23 sera a priori doté d’un capteur principal de 50 MP, ainsi que d’un appareil photo « grand angle » de 5 MP et d’un capteur macro de 2 MP. Il embarquera également une caméra frontale de 16 MP, qui était loin d’être une référence sur le G22 mais devrait largement faire l’affaire pour des appels vidéo.

Bien que la photo ne soit généralement pas le point fort des smartphones de chez Motorola, ils peuvent en revanche se targuer de proposer une qualité audio plus qu’appréciable. Et cela devrait toujours être le cas avec le Moto G23, puisqu’il sera compatible avec le son Dolby Atmos. Pour le plus grand plaisir des mélomanes et cinéphiles.

Qu’est ce que le son Dolby Atmos ? Une technologie d’audio spatial développée par Dolby, qui garantit une immersion sans précédent à l’auditeur grâce à une scène stéréo en 3D.

Enfin, ce nouveau modèle de chez Motorola devrait embarquer (entre autres) un capteur d’empreintes digitales latéral, un pilote Bluetooth 5.0 ainsi qu’une prise casque de 3,5 mm.

Le Moto G23 sera également fourni avec un support de charge rapide de 30 W, histoire d’alimenter sa batterie de 5 000 mAh en un temps record. D’après le fabricant, ce smartphone pourrait même gagner « plusieurs heures d’autonomie en seulement quelques minutes ». On attend de voir…

Et niveau prix, à quoi faut-il s’attendre ?

Pour sa sortie en Europe, le Motorola Moto G23 devrait être commercialisé à un tarif de 199 € en boutique, et 229 € sur le site de la marque. Il se retrouvera donc en concurrence directe avec le Xiaomi Redmi Note 11, le Realme 8 ou encore le Samsung Galaxy A13, grandes références du secteur. Souhaitons-lui bonne chance !