Bonne nouvelle, Motorola va vous faire économiser avec ce smartphone à moins de 110€

Si vous ne voulez pas dépenser un SMIC dans un simple smartphone, vous êtes au bon endroit : l’un des smartphones de Motorola est actuellement en promo, et frôle les 100€ !

À l’heure où les prix des smartphones haut-de-gamme dépassent allègrement les 1000€, Motorola a pris le contrepied en proposant un smartphone taillé pour le quotidien pour un prix contenu de 180€. Déjà intéressant en temps normal, ce smartphone devient carrément incontournable grâce à la réduction en cours.

Le Motorola G35 5G est à moins de 110€

La course aux prix délirants des smartphones s’arrête aujourd’hui, au moins chez Motorola. Le fabricant historique mise, en effet, sur la commercialisation de smartphones bons à tout faire, mais affichés à des tarifs raisonnables. Le G34 en est l’exemple parfait avec sa connectivité en 5G, et son écran LCD de 6,5″.

Commercialisé au prix de 179€, il vient de voir son prix dégringoler sur Amazon ! Voyez plutôt : il est disponible à seulement 107,90€, et on parle bien d’un appareil neuf, non reconditionné. En contrepartie, il faudra se contenter du (très beau) Ocean Blue.

La livraison est gratuite et se fait en quelques jours.

L’écran de 6,4 pouces du Motorola G34 fait son petit effet

Un smartphone idéal pour le quotidien, malgré son petit prix

Les points forts du Motorola G34 s’apprécient dès la sortie de la boîte. L’appareil arbore, en effet, un design soigné et des couleurs bienvenues, tranchant nettement dans un monde dicté par la sobriété.

Son écran LCD de bonne facture dispose d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Côté performances, on apprécie les 128 Go intégrés qui peuvent être étendus grâce à l’utilisation d’une carte microSD.

Côté photo, Motorola a également vu juste. Le smartphone est équipé d’un capteur 50 Mpx, accompagné d’un capteur frontal de 16 Mpx. L’ensemble permet de prendre des photos correctes qui suffiront amplement pour le quotidien. Côté vidéo, pas de miracle à l’horizon, mais la possibilité de filmer en Full HD en 30 fps.

Écran 6,5″ 120 Hz

Batterie 5000 mAh

128 Go de stockage

Recharge 20W

4 Go de RAM

Appareil photo 50 Mpx

En termes de connectivité, Motorola a prévu une connexion 5G qui permettra de bénéficier d’un débit amplement suffisant en toute circonstance. L’appareil est également compatible double SIM avec un emplacement nano SIM et la compatibilité avec eSIM.

Malgré un prix contenu, Motorola est parvenu à soigner le design de son smartphone