Motorola fait le pari du smartphone enroulable verticalement

Motorola serait en train de travailler sur un smartphone à écran enroulable. L’entreprise rachetée par Lenovo continue sa stratégie de développement d’appareils de très haut de gamme pour le grand public. Elle n’en oublie pas pour autant le segment du pliable, moins innovant certes, mais plus rapidement commercialisable.

Après l’arrivée sur le marché des smartphones pliables comme le Galaxy Z Flip, ou encore le Galaxy Z Fold 2 de Samsung, l’année 2022 sera marquée par les smartphones enroulables. Oppo avait par ailleurs déjà eu l’occasion de présenter le tout premier smartphone à écran enroulable avec son Oppo X 2021 et qui de par sa technologie en avait bluffer plus d’un.

Mais voilà qu’il sera sans doute très vite rejoint sur ce nouveau marché par Motorola c’est ce qu’aurait révélé le leaker Evan Blass dans un article de 91 mobiles. Sous le nom de code Projet Felix, l’entreprise américaine prévoirait de développer un produit doté d’un écran que l’on enroule ou on déroule selon que l’on souhaite être en mode smartphone ou tablette à l’image du smartphone conçu par Oppo.

Motorola travaillerait sur un smartphone à écran enroulable

Motorola marche sur les traces de Oppo et de LG et serait entrain de développer son propre smartphone enroulable. Alors que l’Oppo X2021 et le LG Rollable ne sont que des concepts et ne sont pas destinés au grand public, l’entreprise américaine Motorola qui a été rachetée en 2014 par Lenovo, aurait pour objectif de commercialiser son produit au plus grand nombre et souhaiterait mettre à profit la technologie de son smartphone pour le rétrécir.

Smartphone LG Rollable peut se déplier pour adopter un format paysage, une stratégie qui ne sera pas adoptée par le Motorola Felix

Ainsi, la marque prévoit plutôt d’enrouler l’écran non pas horizontalement comme Oppo ou LG mais bien verticalement pour rétrécir ou agrandir l’appareil dans la main au besoin. Toujours en stade de développement, le logiciel du smartphone devrait être basé sur Android 12 et a par ailleurs été testé sur un Motorola Edge 30 Pro modifié, car Motorola n’avait pas encore de prototype fonctionnel.

Ce qui laisse à penser que le produit ne sera pas disponible avant au moins 2023, sous réserve bien sûr que les plans ne changent pas et ne retardent sa sortie. En attendant, l’entreprise en profite pour étendre son offre et développer d’autres projets.

Motorola se concentre en parralléle sur le segment du pliant

C’est une autre information qui a fuité cette semaine, après avoir lancé son edge 30 pro en début d’année, puis un edge 30 fin avril la marque reviendrait sur le segment du pliant entrée de gamme en faisant renaître le mythique razr, qui a marqué les années 2000.

Le célèbre modèle a cependant été revisité, les lignes sont plus modernes, les angles plus arrondis et ne sont pas sans rappeler le Samsung Galaxy Z Flip 3. Mais on ne va pas se mentir le modèle le plus attendu est bien celui du projet Felix, et pour une raison simple c’est qu’il est bien plus innovant et ce, à bien des égards.

Modèle du smartphone pliable Motorola Razr, version 2020

Smartphone pliable vs enroulable : lequel a le plus de chance de percer ?

Premièrement avec un écran enroulable l’appareil est plus compact, un sacré avantage par rapport à un smartphone pliable, qui une fois plié est deux fois plus épais qu’un smartphone classique. Et qui dit compact dit aussi moins lourd et plus facile à transporter, car nettement plus fin.

Deuxièmement il est plus ergonomique et offre plus de possibilités quant aux modes d’affichages, on s’imagine plus aisément regarder des vidéos sur un smartphone enroulable qu’un téléphone à clapet, dont la prise en main n’est pas si agréable que cela.

Enfin, sur un écran enroulable fini la pliure qui vient strier l’écran en son milieu, la surface reste lisse et peu d’adapter selon vos envies. Bien entendu pour se démocratiser cette technologie doit encore se perfectionner et être abordable. Mais nous ne prenons aucun risque en affirmant que le futur est bien dans les écrans de smartphone flexibles et extensibles.