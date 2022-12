Moto X40 : un design unique avec ses 4 bords incurvés

Motorola lancera prochainement son smartphone Moto X40. Des fuites avaient déjà permis de dévoiler le design de l’appareil, révélant ses spécificités. La marque américaine vient d’officialiser tout cela dans un nouveau teaser.

Un smartphone sans aucune arête

Motorola a partagé le design de son nouveau smartphone via un post sur le site Weibo. Le mobile se présente avec trois appareils photos ainsi qu’un module flash circulaire, le tout logé dans une surface rectangulaire. Jusque-là, rien d’inédit. En revanche, le Moto X40 serait le premier smartphone du genre à adopter un design « quad curve« , c’est-à-dire que ses quatre bords posséderont exactement la même courbure.

Ce design pourrait plaire à de nombreux utilisateurs, fans de ce type d’écran incurvé. D’autres, plus sceptiques, pointent les risques de gêne quant à l’utilisation du Moto X40. Un tel écran, tactile sur toutes ses zones, pourraient créer des faux contacts lorsque l’appareil sera rangé dans une poche. De la même manière, plus l’écran est large, plus le risque de rayures est plus grand. La durabilité et la réparabilité du Moto X40 seront donc à surveiller de près.

Qu’on l’aime ou pas, le design du nouveau Moto X40 ne laissera personne indifférent.

De nouvelles fonctionnalités dévoilées

La marque en a profité pour communiquer sur les fonctionnalités de son nouvel appareil. Pour commencer, le Moto X40 dispose d’un taux de rafraichissement de 165 Hz, ce qui assure une très bonne fluidité de l’affichage sur l’écran. En comparaison, l’iPhone 14 Pro atteint les 120 Hz. Le Moto X40 présente aussi une étanchéité « IP68 » — autrement dit, il peut être complètement immergé dans l’eau, et ce de manière continue. Sachant également que ce revêtement est censé mieux protéger de la poussière.

Disponible en bleu ou en noir, le nouveau smartphone de Motorola sera équipé d’un écran Full HD+ Amoled de 6,67 pouces qui devrait supporter le standard HDR10+, de quoi regarder des vidéos en haute définition sans accroc. Côté dimensions et puissance, nous avons affaire à une belle bête : l’appareil mesurera 161,3 x 73,9 x 8,5 mm, pèsera 196 g et intègrera en son cœur un processeur Snapdragon 8 Gen 2 ainsi que la RAM LPDDR5X et le stockage UFS 4.0. De grosses capacités en somme ! Notons aussi que l’appareil fonctionnera sur Android 13 avec le skin personnalisé MyUI 5.0. NFC.

Mais ce n’est pas tout. L’appareil disposera également d’un port USB Type C, de deux haut-parleurs et du Bluetooth 5.3. Alimenté par une batterie de 4600 mAh ou de 5000 mAh, le smartphone devrait être équipé d’une technologie de charge rapide. Les amateurs de photographies seront ravis de savoir que le nouveau de smartphone de Motorola est doté de nombreux outils d’optique : un capteur principal de 50 mégapixels, un objectif ultra-large de 50 mégapixels et un téléobjectif de 12 mégapixels avec zoom optique 2x. De quoi ravir le plus grand nombre…