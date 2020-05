La moto futuriste, Verge TS, va bientôt entrer en production

C’est une très bonne nouvelle pour ceux qui étaient tombés sous le charme de cette moto électrique qui semble tout droit sorti du film Tron. La Verge TS vient désormais de passer à l’étape suivante et va entrer en production.

La première fois que nous avions jeté les yeux sur cette moto électrique au look particulièrement innovant, c’était en 2018, quand il ne s’agissait alors que d’un prototype. Son fabricant annonce désormais que cette version finale, particulièrement séduisante de la Verge TS, s’apprête à entrer en production. On (re)fait les présentations.

Un look détonant et futuriste

L’entreprise finlandaise Verge, autrefois nommée RMK E2, nous avait déjà éblouis avec ce qui n’étaient alors que des renders de ce à quoi la moto électrique devait finalement ressembler. Et autant dire que le résultat final de la Verge TS fait honneur à ces premières images et continue de nous convaincre. Au-delà d’une apparence qui soigne la dimension futuriste, cette moto, qui sera la première produite en série du constructeur, possède un détail en particulier qui la rend très séduisante.

En effet, le moteur de cette moto électrique sans moyeu se trouve tout simplement dans la roue arrière. De quoi surprendre et complimenter l’appareil qui peut s’appuyer sur une allure particulièrement effilée et même agressive, n’ayons pas peur des mots. On s’attend presque à entendre rugir la Verge TS lorsqu’elle démarre.

Une belle fiche technique pour la Verge TS

Cette moto électrique, séduisante visuellement, se révèle aussi pleine de surprise sous le « capot ». La puissance du moteur de la Verge TS grimpe en effet à 80 kW (107 chevaux) et annonce un couple pouvait aller jusqu’à 1.000 Nm. Un modèle qui du point de vue de la puissance a donc des arguments à faire valoir sur le marché premium. Même si c’est légalement interdit, la moto Verge TS pourra grimper jusqu’à une vitesse de pointe de 180 km/h. Elle est bridée électroniquement au-delà de ce seuil.

Le seul élément encore méconnu reste celui de la batterie sur laquelle l’entreprise Verge refuse de communiquer pour l’instant. Cependant, l’autonomie annoncée en ville est de 300 kilomètres et de 200 kilomètres sur autoroute. La Verge TS pourra compter sur le DC Fast Charging, qui est une des options privilégiées à l’heure actuelle puisqu’on la découvre aussi chez la Harley Davisdson LiveWire et Energica. Il est déjà possible de précommander cette moto en ligne en faisant un dépôt initial de 2.000 euros. Son prix total est de 24.990 euros.

