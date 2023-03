Cette moto électrique pliable est bien plus que ça, la concurrence n’a qu’à bien se tenir

Après une campagne de financement réussie et la prévente de 100 modèles, la première moto électrique pliable du marché, baptisée Colibri M22, est prête à entrer en production dès le mois de mai.

Ce qui est maintenant implanté sur le marché des vélos électriques depuis plusieurs années pourrait bien le devenir chez les motos. Avec l’introduction d’un des premiers modèles de motos électriques pliables à voir le jour, la Colibri M22, la course est lancée ! Cette dernière a d’ailleurs attiré de nombreux curieux puisqu’elle a largement dépassé ses objectifs lors de sa campagne de financement participatif. Prochaine étape : l’homologation aux normes européennes et le lancement de sa production dès cet été. Comment la Colibri M22, au croisement entre un speed bike et une moto équivalent 50cc, pense avoir trouvé la formule magique du véhicule idéal en milieu urbain ?

Une moto innovante aux performances plus qu’intéressantes

En réalité, Colibri n’est pas le premier constructeur à imaginer une moto électrique pliable. En effet, la présentation de la mini moto électrique Icoma Tatamel au CES 2023 avait déjà fait beaucoup parler d’elle : un modèle compact capable d’atteindre la taille d’une valise lorsqu’elle est repliée. Mais, les caractéristiques de ce modèle supposé sortir en fin d’année avaient déçu avec une vitesse max de 40km/h, une autonomie de 30 km et un confort spartiate. On restait donc sur notre faim avec l’impression que tout avait été pensé pour le design !

Avec la moto électrique Colibri M22, l’image renvoyée est bien plus réaliste et les caractéristiques plus alléchantes. En effet, ce modèle – même si sa compacité est moins intéressante que la Icoma – propose des performances au niveau des meilleurs modèles de motos électriques 50cc du marché.

Pensée pour la ville avec une vitesse max de 45km/h, l’autonomie de la moto Colibri pourrait atteindre jusqu’à 200 km (!) en fonction du nombre de batteries utilisées (une à trois pour 65 km d’autonomie chacune). De plus, sa puissance de 3000W et son couple de 186 Nm en crête en font un modèle haut-de-gamme plus performant que la Super Soco TC, la plus populaire des motos électriques équivalent 50cc. Enfin, son prix débutant à 2 799 $ (pas d’indication sur le prix en euros) rend la moto Colibri M22 extrêmement attractive pour les performances qu’elle embarque.

Un atout de taille, son cadre repliable

Au-delà de ses caractéristiques très intéressantes, que penser de son innovation phare : le cadre pliant ? Avec ses 52 kg (79kg avec trois batteries), la Colibri M22 est évidemment beaucoup plus lourde qu’un vélo électrique pliable et son utilisation, même plié, n’est pas destinée à l’intermodalité. La marque parle plutôt d’un intérêt pour ranger la moto dans votre appartement ou votre balcon sans prendre de place. Après avoir enlevé la batterie et replié le cadre, la moto mesure 90 cm de haut et moins de 1,30 m de long, des dimensions idéales pour la garer chez vous sans s’encombrer.

Cette utilisation d’un véhicule urbain pourra-t-elle convaincre et trouver ses adeptes ? Ce qui est sûr, c’est que la Colibri M22 semble capable de redéfinir le marché des motos électriques en milieu urbain avec une innovation intéressante qui ne vient pas entacher des performances attrayantes. Reste à savoir si ces belles promesses sur le papier se retrouveront en situation réelle !