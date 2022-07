Xiaomi Watch S1 Active

La montre sportive à tout faire

Note 8,8/10 : moyenne globale sur internet

Prix 169,99€

La Xiaomi Watch S1 Active dispose des même caractéristiques que la Watch S1 classique dans une déclinaison plus sportive. Grâce à des capteurs identiques à la Watch S1, on dispose ici d’une montre polyvalente et homogène mais moins précise que les références du marché. Le capteur de fréquence cardiaque en particulier manque parfois de précision. Grâce à son boîtier en polymère, la Watch S1 Active se montre plus confortable car plus légère que la S1 standard notamment dans le cadre d’une activité physique.

On constate cependant que le verre saphir de la S1 a été troqué pour un verre standard, plus sensible aux rayures.

Les plus Design sportif réussi

Suivi activité physique

Suivi santé complet Les moins Manque de précision des capteurs

Seules les applications Xiaomi sont disponibles

Acheter la Xiaomi Watch S1 Active au meilleur prix

Faut-il acheter la Xiaomi Watch S1 Active ? Achetez si … Vous recherchez une montre connectée au design sportif.

Vous recherchez une montre sportive pour suivre vos activités physique sans pour autant être accroc à la précision

Vous voulez une montre polyvalente N’achetez pas si … Vous souhaitez personnaliser votre montre connectée à travers des applications spécifiques

Vous recherchez un suivi santé/activité de grande précision

Caractéristiques principales