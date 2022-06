Quelle est la meilleure montre connectée Garmin ?

La réponse dépendra principalement de vos besoins et de vos usages. Mais certains modèles s’avèrent extrêmement complets comme la Fenix 7 et sont par conséquent à l’aise dans la plupart des conditions. Pour un budget plus contenu, la Forerunner 255 spécialisée dans la course à pieds est également polyvalente et offre de nombreuses possibilités.