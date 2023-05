Cette montre intelligente veut devenir la référence santé à votre poignet

BP Doctor MED est un projet de montre connectée capable d’afficher des données médicales extrêmement précises grâce à un système unique.

Vous vous servez des fonctionnalités santé de votre smartphone ou vous avez déjà investi dans une montre Garmin mesurant votre pouls et vos pas journaliers ? La BP Doctor MED est sûrement la montre intelligente qu’il vous faut. Grâce à un mécanisme unique de mesure de la tension artérielle, cette montre intelligente possède une précision chirurgicale.

BP Doctor MED : une montre médicale extrêmement précise

La montre BP Doctor MED reprend le système des tensiomètres classiques et l’applique à une montre. Concrètement, un ballon se gonfle et fait pression sur votre artère pour mesurer la tension et les pulsations cardiaques.

En plus de cette fonctionnalité brevetée, la BP Doctor MED propose toutes les autres fonctions classiques qu’une smartwatch se doit de posséder : notification push, alerte d’appels, des données de santé, analyse du temps de sommeil et un podomètre.

Une montre trop spécifique ?

La BP Doctor MED a tout de même réussi à largement financer sa campagne Indiegogo mais il n’est pas garanti que la fonction « mesure de la pression artérielle » – qui la différencie réellement des autres montres connectées – intéresse réellement le grand public.

Pour convaincre les clients, la marque met en avant les 1,1 milliard de personnes sujettes à l’hypertension dans le monde – et donc potentiellement autant de consommateur. De plus, selon l’OMS, 46% des adultes atteints d’hypertension l’ignorent – rappelant que l’hypertension est l’une des premières causes de décès prématuré dans le monde et un des facteurs principaux d’AVC.

Fort heureusement, pour savoir si vous faites de l’hypertension, vous n’aurez pas besoin de payer les 324 € nécessaire pour vous offrir une BP Doctor MED, et vous pourrez vous contenter d’une simple visite chez le médecin. En revanche, si vous faites de l’hypertension, cette montre pourrait vous offrir un gain de temps et d’espace non négligeable.