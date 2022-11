CODE41 réinvente la montre à gousset avec le Mecascape, nouvelle perspective en horlogerie

L’entreprise CODE41 vient de lancer les précommandes du Mecascape : un objet mécanique en passe de révolutionner le monde de l’horlogerie. À mi-chemin entre l’horloge et la montre, cet objet hybride vous permettra de regarder l’heure d’une nouvelle manière. On vous explique tout.

Créée en 2016, la société CODE41 a réussi à se faire un nom dans le monde de l’horlogerie grâce à un subtil mélange d’audace et d’authenticité. L’entreprise française présente aujourd’hui un tout nouveau projet jamais vu auparavant.

Le Mecascape, une nouvelle façon de contempler l’heure

Pour proposer une expérience horlogère hors du commun, l’entreprise CODE41 n’a pas hésité à s’affranchir des formats habituels pour proposer le sien. Le Mecascape, contraction de Mechanical et Landscape est un garde-temps à la croisée des chemins. On y retrouve un mélange de montres à gousset, d’horloge et de montre plus classique.

Un produit dessiné pour transcender l’expérience du temps qui passe

Grâce à l’utilisation du nombre d’or et de la suite de Fibonacci, les ingénieurs de CODE41 ont réussi à créer un design à la fois moderne et harmonieux qui s’affranchit des limites dimensionnelles du poignet. En résulte un objet qui flatte l’œil par ses proportions et reste facile à lire.

Son grand verre Saphir laisse entrevoir les entrailles mécaniques de l’objet qui symbolisent l’inexorable avancée du temps. On notera la présence d’une complication GMT qui permet de faire figurer un deuxième fuseau horaire.

Le Mecascape, véritable compagnon du quotidien

Conçu aussi bien pour orner votre bureau que vous accompagner dans la poche de votre veste, le Mecascape vous suivra dans toutes vos aventures grâce aux deux accessoires fournis.

Le premier est un socle métallique qui vous permettra de faire tenir le Mecascape de manière verticale afin de pouvoir le contempler à tout moment de votre journée de travail.

Plus qu’une simple horloge, le Mecascape est un véritable témoin de la course du temps

Le deuxième est un étui en cuir italien doublé en microfibre. Des vols transatlantiques, aux trajets du quotidien, vous pourrez l’emmener partout sans risque de l’abîmer. Une astucieuse découpe dans l’étui vous permettra d’y ranger cartes bancaires ou cartes de visite.

La finesse du grain italien contraste à merveille avec la modernité du Sublimation 1

Une technologie de pointe au service du design

La volonté des concepteurs de créer un produit d’une exceptionnelle finesse a nécessité la réalisation d’un boîtier en Titane de Grade 5. La création d’une aussi grande pièce de précision a été un véritable défi technique. Il assure la rigidité de l’objet et en garantit la robustesse.

Des prouesses techniques ont été nécessaires pour répondre aux exigences du design

En accord avec la polyvalence d’utilisation du Mecascape, des choix techniques forts ont été faits. C’est notamment pour cette raison qu’on dispose d’une réserve de marche de 8 jours. Quant à la complication GMT, elle ravira tant les globe-trotters que les passionnés d’horlogerie.

Les précommandes ouvertes depuis le 2 novembre

Près d’un an après sa première présentation, le Mecascape « Sublimation One » est enfin disponible en précommande et sera commercialisé au tarif de 11 450€. Pour en savoir plus sur l’histoire de cette aventure technique et humaine, rendez-vous sur le site de CODE41.