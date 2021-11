Dès que l’on gagne un peu plus d’argent que nécessaire, on se demande qu’en faire. Cette problématique, rarement abordée à l’école, nous rend donc dépendants de conseils peu rentables. On nous oriente vers un Livret A où on laisse paresser le pécule au lieu de le fructifier. Sauf qu’avec un taux à 0,5%, face à une inflation estimée à 1,9% en Août 2021, on perd du pouvoir d’achat. C’est pourquoi il existe des solutions comme vous avez pu le voir dans notre article test Mon Petit Placement. Pour rappel, il s’agit d’une société lyonnaise qui vous propose une assurance vie et des conseils adaptés à tous les niveaux d’expertise financière. Or, il se trouve que Mon Petit Placement est passé par nous pour parler affaires avec, pour commencer une jolie réduction de 30% sur ses commissions à la performance la première année, grâce au code INNOVATION !

Solution d’investissement pour les novices : comment ça marche ?

Mon Petit Placement, c’est la possibilité d’investir à partir de 300 € dans une assurance vie en ligne, avec 100 € de versement chaque mois. Sinon, vous pouvez placer directement 1000 € sans versement mensuel. La fintech vous conseille néanmoins d‘investir régulièrement et petit à petit : cela permet de lisser votre point d’entrée (et donc le risque de votre investissement) et de vous constituer un capital sans y penser !

Une vraie alternative au Livret A : dynamique mais sereine !

L’idée est de vous permettre, même sans connaissances ou temps à y consacrer, d’investir avec plus ou moins de risques et de rentabilité. Ainsi, en allant chez Mon Petit Placement, vous bénéficiez d’un partenariat solide, notamment avec Generali et Apicil, mais aussi de produits haut de gamme normalement réservés aux plus fortunés, pour faire fructifier votre capital comme les pros ! Il existe donc 4 portefeuilles, plus ou moins dynamiques et risqués, comme indiqué ci-dessous :

Mon Petit Placement une solution accessible, pérenne et pédagogique !

La fintech se rémunère uniquement si votre placement performe et seulement sur cette performance : elle aligne donc ses intérêts avec ceux de ses clients ! ;

vous pouvez choisir la thématique de votre investissement et investir dans des causes très actuelles, pour ne pas dire urgentes : écologie, solidarité, etc ;

un conseiller vous accompagne durant tout votre parcours personnalisé pour vous expliquer les mécanismes de fructification. Il y a donc une véritable démarche d’éducation à l’accroissement de votre patrimoine.

Ouvrir un Compte chez Mon Petit Placement, c’est facile ?

Quelques minutes en ligne et vous voilà partis dans une nouvelle aventure. En effet, tout le processus est digitalisé. Il suffit donc de cliquer sur « Je démarre » pour accéder au formulaire qui permet à leurs experts de définir votre profil investisseur. Sur ce dernier, vous indiquez vos connaissances financières (il n’y a pas de mauvaise réponse !) et vos objectifs. À partir de votre profil, vous recevez alors une vidéo adaptée à vos besoins, vous guidant notamment sur le choix de portefeuille. Vous voilà donc entre de bonnes mains, surtout avec 30% de remise sur les commissions pendant un an grâce au code INNOVATION ! Notre unique conseil : faites votre démarche uniquement avec une somme dont vous n’avez pas immédiatement besoin, car le secret pour bien investir, c’est de viser le moyen/long terme !