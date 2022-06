Avec l’artiste Molécule, la musique est contrôlée par la pensée

C’est une première mondiale : grâce au bandeau neuronal développé par la start-up française Nextmind, Molécule a donné une performance pour le moins particulière : un concert de musique électronique orchestré entièrement par la pensée.

L’événement a eu lieu ce 18 mai au 104, dans le 19e arrondissement de Paris. Dans le cadre du projet Brain Performance Mix, en partenariat avec la start-up technologique française Nextmind et le musicien DJ Molécule, l’objectif était de proposer une expérience totalement inédite : donner naissance à une œuvre musicale créée en partie par le cerveau de l’artiste durant une performance live.

Le projet a été rendu possible grâce à Nextmind qui a mis au point un dispositif permettant de décoder en temps réel les signaux émis par le cortex visuel du cerveau de l’artiste transformant ainsi les images vues par celui-ci en commandes digitales. Le projet a mis de longs mois avant de voir le jour et a ouvert les portes à un processus créatif totalement nouveau permettant d’explorer les champs des possibles de la création artistique.

L’idée est complètement futuriste, et c’est bien là ce qui a séduit le musicien DJ Molécule, toujours avide d’expérimentations en tout genre : que ce soir sur un chalutier de l’Atlantique Nord pour son album 60° 43’ Nord en 2015, au Groenland pour son film en réalité virtuelle -22.7°C ou encore avec son EP Nazaré en 2020 inspiré des vagues géantes au Portugal, l’artiste repousse toujours les limites de la création.

« J.I.L. me dépasse et on se prosterne un peu devant lui. Il faut jouer à un mètre de distance, et on entre en résonance tous les deux, dans une posture figée, concentrée, immobile. Les connexions se font ou ne se font pas. C’est très fragile, instable. Cela implique une concentration particulière, une concentration qui se rapproche d’un état méditatif. »

C’est donc après plusieurs mois de travail avec Nextmind que « l’instrument du futur » est enfin prêt pour une première performance en live. Enfin presque, puisque J.I.L comme l’a surnommé l’artiste, est un dispositif qui fonctionne mais qui reste instable car c’est un instrument sensible aux émotions de celui qui le contrôle telles que : le stress, l’état psychique du musicien, mais aussi son humeur et bien d’autres facteurs encore. Un vrai défi pour l’artiste, qui doit faire face à certains problèmes techniques. Cependant il en est convaincu, le potentiel est énorme et marque un tournant dans la création musicale.

« Il y a d’une part des paramètres de contrôle, de jouabilité où je déclenche des notes, des harmonies. Je joue vraiment sur les paramètres du son. Et il y a un autre aspect de contrôle qui est lié aux huit capteurs qui sont derrière mon cortex visuel, qui envoient constamment des datas à l’instrument, qui module le son en permanence selon mon état d’humeur, selon mon état physique. Et ça crée un son qui est à chaque fois un peu unique ». DJ Molécule

C’est moins compliqué qu’il n’y paraît, au croisement entre la domotique et la réalité virtuelle, le dispositif prend la forme d’un bandeau avec un capteur placé à l’arrière du crâne et percevant les signaux émis par le cortex visuel du cerveau permettant ensuite de les transformer en commandes numériques.

C’est ensuite devant J.I.L, un monolithe géant près de 3 mètres de haut que l’artiste commence par synchroniser l’appareil avec ses yeux. Puis il imagine un pad —l’instrument indispensable des DJs— dont il peut manier les commandes grâce à sa pensée et sa vue.

J.I.L est un monolithe de 3 mètres de haut

Basé sur des algorithmes combinant machine learning et neurosciences, tout l’intérêt pour cet instrument est d’être joué en live, ce qui lui permet de se perfectionner et d’évoluer au fur et à mesure des représentations. Si vous êtes curieux et souhaitez vous aussi assister à un concert de DJ Molécule, les prochaines seront annoncées via les réseaux sociaux de The Absolut Company Creation.

Nuits sonores de Lyon : avec sa musique contrôlée par la pensée, l'artiste Molécule veut relier "recherche et techno"https://t.co/S5iGVkbnHk pic.twitter.com/jKqATNyzny — franceinfo culture (@franceinfo_cult) June 1, 2022