Les autorités demandent parfois aux fournisseurs d’accès internet de bloquer l’accès DNS de certains sites web. Cette forme de censure peut toutefois facilement être contournée. Suivez le guide…

Tout dernièrement, c’est le célèbre site Zone-Téléchargement qui a été la victime d’une nouvelle demande des autorités de blocage de l’accès au site. Beaucoup d’internautes ont pensé que le site ne fonctionnait plus. Il n’en n’est rien de cela. C’est tout simplement un blocage demandé qui ne vous permet plus d’accéder à l’adresse indiquée car votre fournisseur d’accès internet vous l’interdit. Cette nouvelle forme de censure a été mise en place pour bloquer les sites de terroristes ou bien encore, à la demande des ayants-droits des sites proposant du téléchargement illégal. Voici comment contourner facilement ces limitations en modifiant vos DNS.

C’est quoi les DNS au juste ?

DNS est le sigle utilisé pour Domain Name Serveur. Il s’agit en fait de serveurs qui indiquent à quelle adresse IP se trouve le serveur d’un site internet à partir de son nom de domaine. Par exemple, le nom de domaine meilleure-innovation.com est associé, via ses DNS, à une adresse IP qui indique où se trouve le serveur qui héberge le site et nos articles. Il est évidemment plus pratique pour les humains de mémoriser un nom comme meilleure-innovation.com qu’un adresse IP de type : 31.220.104.199 par exemple.

Lorsque vous tentez de vous connecter au nom de domaine meilleure-innovation.com, votre fournisseur d’accès à internet va consulter ses serveurs DNS pour vous orienter à la bonne adresse.

Ce que peut savoir de vous votre fournisseur d’accès à internet

En consultant les serveurs DNS de votre fournisseur d’accès à internet, celui-ci peut avoir accès à un nombre significatif d’informations sur vous. Ce dernier peut non seulement savoir à quels sites vous vous connectez mais aussi vous bloquer l’accès à certains sites « interdits » et même vous renvoyer vers une page pleine de pubs si un nom de domaine n’est plus valide.

Dans le cas du site « The Pirate Bay » ou bien encore de « Zone-Téléchargement », c’est le Tribunal de grande instance de Paris qui peut ordonner aux fournisseurs d’accès internet de supprimer l’adresse du site dans ses serveurs DNS et de renvoyer un message d’erreur souvent interprété comme si le site ne fonctionne plus.

Comment contourner cette censure et même accélérer son accès internet ?

Il est en fait très simple de contourner cette forme de censure vous empêchant d’accéder à certains sites. Cette astuce est tout à fait légale. Il suffit, en fait, d’utiliser d’autres serveurs DNS que ceux de votre fournisseur d’accès internet, notamment ceux qui sont situés hors de l’hexagone et donc pas soumis aux lois françaises.

Cette mesure de contournement présente, par ailleurs, l’avantage d’accélérer votre accès au web en choisissant des serveurs DNS étrangers ayant un meilleur temps de réponse. Il existe différents choix et nous vous offrons un guide pour changer vos serveurs DNS avec différentes méthodes et vous aider à choisir un nouveau serveur DNS pour vos recherches.

Modifier les DNS pour contourner les blocages des FAI

Le « Domain Name System » est un gigantesque annuaire qui converti les noms de domaine Internet en adresses IP. Concrètement, les opérateurs placent certains sites sur liste noire lorsque la justice locale l’exige. Cependant, vous pouvez changer de serveur DNS de votre ordinateur ou de votre Modem / Routeur pour continuer à accéder au site sans difficulté. Il est pour cela nécessaire de faire une petite modification simple que nous allons vous expliquer ci-dessous.

Comment modifier vos DNS sur Windows ?

Que ce soit sur Windows 7, 8 ou 10, rendez-vous dans « Centre réseau et partage » depuis la catégorie « Réseau et Internet » du panneau de configuration de votre ordinateur. Il faut alors sélectionner « modifier les paramètres de la carte » dans la colonne de gauche. Sélectionnez la connexion que vous souhaitez modifier (Ethernet, Wi-Fi…) et faites un clic droit pou raller dans « Propriétés ». Choisissez ensuite Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) ou Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6) et accédez à Propriétés. Vous pouvez alors changer les DNS par une des adresses suivantes :

Google : 8.8.8.8

Google (bis) : 8.8.4.4

Cloudflare : 1.1.1.1

Watch : 84.200.69.80

Quad9 : 9.9.9.9

Comment modifier vos DNS sur mac OS ou une autre configuration ?

Comment modifier vos DNS sur mac OS ou modifier vos DNS sur Ubuntu ? Dans les deux cas, la méthode à suivre est encore plus simple. Il faut vous rendre dans « Préférences système » puis choisir « Réseau ». Sélectionnez alors la connexion que vous avez l’intention de modifier. En cliquant sur le bouton « Avancé » puis l’onglet DNS, et « + », vous pourrez ajouter un nouveau DNS. Vous pouvez le sélectionner dans la liste ci-dessus et appuyer sur « Ok ».

Comment modifier ses DNS sur smartphone ?

Pour un périphérique mobile, vous pouvez aussi utiliser une application pour modifier vos DNS sur Android et iOS. On trouve par exemple WARP qui fonctionne à la fois comme service de modification DNS et VPN gratuit. A noter que si vous ne voulez pas modifier les DNS sur chaque ordinateur de votre maison un par un, vous pouvez aussi, à partir de votre box Internet, faire la modification pour l’ensemble du réseau.

Quel DNS choisir pour contourner les blocages ?

Il existe pléthore de serveurs DNS alternatifs à ceux proposés par votre fournisseur d’accès à internet. Nous avons sélectionné plusieurs se trouvant à l’étranger et donc pas soumis aux restrictions nationales mais qui offrent aussi un temps de réponse plus rapide rendant votre surf sur la toile un peu plus véloce. Nous vous expliquons aussi la politique de chaque serveur en ce qui concerne le respect à la vie privée, la vitesse et la sécurité.

Google : l’avantage de la rapidité extrême

Les serveurs DNS de Google sont sans doute les plus rapides de la planète. L’entreprise américaine échappe évidemment à la censure demandée aux fournisseurs d’accès à internet et offre un temps de réponse extrêmement rapide. Seul inconvénient des serveurs Google, vos données sont, comme toujours, collectées à des fins commerciales. Le géant américain propose deux adresses DNS alternatives :

Google : 8.8.8.8

Google (bis) : 8.8.4.4

Cloudflare : vitesse et pas d’utilisation commerciale

Autre géant américain, Cloudflare propose l’adresse IP la plus simple pour son serveur de DNS. Bien que l’entreprise admette collecter des données, elle assure que ces informations ne sont pas vendues à des fins commerciales. Le serveur de l’entreprise est aussi extrêmement rapide. L’adresse du serveur DNS de Cloudflare est : 1.1.1.1

DNS.Watch : pas de censure ni de données personnelles

Le serveur DNS.Watch annonce tout de suite la couleur. Il n’effectue aucune forme de censure, ne collecte aucunes données personnelles et n’offre que les DNS de manière neutre. L’entreprise assure que son serveur est très rapide et fiable. Sans doute la meilleure option pour ceux qui ne souhaitent pas être observés. L’adresse IP du site web est : 84.200.69.80

Quad9 : la sécurité avant tout

Quad9 est un autre serveur DNS alternatif qui présente un véritable intérêt. En effet, cette association créée, entre autres par IBM, met avant tout l’accent sur la sécurité. Vous serez avertit si le site ou le serveur du site que vous souhaitez accéder contient des contenus malveillants. Seuls les sites ayant un virus ou toute autre forme de malware sera censuré. Ici les données sont collectées mais anonymisées et jamais utilisées à des fins commerciales. Ce n’est cependant pas le serveur DNS le plus rapide loin s’en faut mais il offre une couche supplémentaire de sécurité. L’adresse du serveur DNS de Quad9 est : 9.9.9.9

Autre solution : l’utilisation d’un VPN

En modifiant ainsi votre serveur DNS, vous pouvez contourner les restrictions demandées par la justice aux fournisseurs d’accès internet. Il existe une autre solution aussi qui présente différents avantages. Il s’agit de l’utilisation d’un VPN (ou réseaux privés virtuels). Ces logiciels (certains gratuits mais limités) vont crypter vos échanges avec Internet et vous donner une nouvelle adresse IP. Vous pourrez aussi demander à ce que cette adresse IP soit à l’étranger contournant ainsi les restrictions locales. Un logiciel simple et transparent qui vous place totalement à l’abris des foudres d’Hadopi et de ses blocages de site via votre fournisseur d’accès à internet.