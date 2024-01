Ce mixeur va devenir un indispensable de votre cuisine grâce à son concept innovant

Re:mix n’est pas un blender ou mixeur comme les autres : en plus d’être esthétique, il est écologique et réparable soi-même.

Re:mix vient tout droit d’Allemagne. Ce blender est l’œuvre de deux Berlinois qui ont créé leur startup, Open Funk, avec une idée : concevoir des produits qui allient simplicité d’utilisation, esthétique et économie circulaire. Après un crowdfunding réussi et plus de 45 000€ récolté pour la mise sur le marché de leur premier produit, les premières livraisons ont été lancées en novembre dernier.

Un blender qui (Re)mixe recyclage, simplicité et esthétique

« Le blender circulaire pour vos propres bocaux », voici comment est défini le Re:mix par ses créateurs. Avec un design sobre et élégant, il participe à une économie circulaire en étant réparable et recyclable. Un total de six designs différents est proposé, tous en matériaux recyclés, fabriqués à Berlin et assemblés dans un centre dédié à l’inclusion professionnelle des personnes défavorisées.

Son fonctionnement est simple : il ne possède pas de bol, mais est compatible avec vos propres bocaux. Installés sur le mixeur (compatible avec ouverture Twist Off 82mm), ils deveniennent le contenant pour réaliser vos smoothies, soupes ou houmous.

Si le blender ne sert plus, la marque propose de le racheter pour le remettre à neuf et le vendre à nouveau.

L’économie circulaire en ligne de mire

Si sa conception prend en compte les enjeux de réemploi, les matériaux utilisés ont la possibilité d’être réparés facilement à domicile. Modulable, le Re:mix peut se démonter et chaque pièce peut être remplacée soi-même.

L’objectif de ses créateurs est de prendre le contre-pied des grandes marques d’électroménagers, qui ne permettent pas de réparer ces appareils sans l’aide d’un professionnel. Ici, tout est fait pour aider le consommateur à augmenter la durée de vie de son blender.

La marque annonce même que son mixeur est évolutif : il pourrait être transformé, autant sur son design avec l’arrivée de nouvelles pièces que sur une mise à jour de son système de mix opensource.

Les différents accessoires modulables du mixeur Re:mix

Pour s’offrir ses faveurs, il faudra débourser la bagatelle de 250€ et attendre pas moins de quatre mois avant d’être livré (la liste d’attente est longue, due à l’engouement pour ce petit électroménager).