Xiaomi diversifie son offre au fur et à mesure de sa gigantesque expansion en plus des ses nombreux smartphones, à tel point que nous avons dû faire un comparatif des meilleurs écouteurs Xiaomi et des meilleures montres Xiaomi. Vraisemblablement, cela signifie qu’une nouvelle version du système d’exploitation de la marque, baptisée MIUI 14, devrait bientôt voir le jour. Après la sortie de MIUI 13 au premier trimestre 2022, peut-on oublier une version MIUI 13.5 ? Apparemment oui. Voici la stratégie Xiaomi, ou du moins les rumeurs à son propos.

Xiaomi compterait effectuer une refonte de l’interface, marquant une nouvelle ère. Dans cet article, nous vous apprendrons les différentes nouveautés plus ou moins officielles à propos de MIUI 14, ainsi que la date de sortie et la compatibilité avec votre smartphone.

Quelles nouveautés pour le nouveau MIUI 14 ?

Comme d’habitude, les rumeurs vont bon train concernant les mises à jour MIUI. Bien qu’il n’y ait eu aucune annonce officielle de la part de Xiaomi concernant les nouveautés qu’apportera MIUI 14, nous savons déjà que toutes les nouveautés de la bêta de MIUI 14 seront dans la version stable de MIUI 14. Voici donc toutes les nouveautés officieuses, que nous mettrons à jour au fur et à mesure des MaJ de la bêta de MIUI.

Bêta 22.8.2 : la calculatrice MIUI repensée

Cette amélioration se situe plus dans le design que dans la praticité, la calculatrice ne changeant pas beaucoup en soi. Ainsi, la calculatrice MIUI a désormais des boutons aux angles arrondis, rejoignant l’identité graphique de Xiaomi, toujours proche d’Apple.

L’ancienne (à gauche) et la nouvelle (à droite) calculatrice MIUI (source : xiaomiui)

Bêta 22.8.1 : mise à jour de plusieurs applications

La bêta 22.8.1 n’aura pas apporté de nouvelles fonctionnalités mais une possibilité de désinstaller les applications système Galerie et Téléchargements. Sans plus d’informations, l’application Messages aurait été mise à jour.

Les applications Galerie et Téléchargements désinstallables

Nombreux sont ceux qui se plaignent du nombre considérable d’applications préinstallées sur les smartphones Xiaomi. Avec la future mise à jour vers MIUI 14, les applications MIUI Gallery et Downloads pourront être désinstallées. On voit en effet dans le code source de la bêta de MIUI qu’il y a la possibilité de recevoir le message système suivant : « You haven’t installed Gallery yet. Download now ? » ou en français : « Vous n’avez pas encore installé la Galerie. Voulez-vous la télécharger ? ». Vous verrez aussi ci-dessous la preuve qu’il est possible de désinstaller l’application Téléchargements.

Le bouton « Uninstall » est d’habitude indisponible sur les applications système. (source : xiaomiui)

La nouvelle application Messages

Nous n’en savons pas plus, mais l’application Messages est indiquée comme passant à MIUI 14, ce qui impliquera des changements pour l’heure inconnus.

Si vous êtes plus de la team Apple, vous pouvez retrouvez notre articles concernant les dernières rumeurs à propos de la sortie de iOS 16.

Bêta 22.7.19 : Nouvelles fonctionnalités et interfaces

Avec cette bêta, le principal changement concerne la refonte complète et l’amélioration de la protection anti-fraude de MIUI. On pourra aussi noter un changement de design pour App Vault et MIUI Clock ainsi que deux autres nouveautés plutôt intéressantes.

L’interface de App Vault et de MIUI Clock ont été mis à jour

Bien que cette application ne soit pas obligatoire sur les smartphones Xiaomi, elle est tout de même éditée par le constructeur chinois. Comme vous pouvez les voir ci-dessous, l’application a été repensée et ergonomisée pour permettre une meilleure expérience utilisateur.

Pour ce qui est de MIUI Clock, seule le changement entre les icônes (horloge, chronomètre…) et leur nom est notable (voir ci-dessous). Le reste des changements concerne le design, à l’image de la calculatrice MIUI.

Retrait des notifications permanentes dans le panneau de notifications

Certaines applications affichent une notification en permanence dans le panneau de notifications, que vous ne pouvez pas supprimer en glissant le doigt vers la droite. Avec MIUI 13, il faut aller dans les paramètres de notifications, sélectionner l’application et désactiver les notifications permanentes. Avec l’avènement de MIUI 14, il ne faudra que maintenir son doigt glissant vers la droite et un symbole – apparaîtra. Vous n’aurez ensuite plus qu’à appuyer dessus et à sélectionner OK, comme vous pouvez le voir dans l’illustration ci-dessous avec un des meilleurs VPN du marché.

Fonctionnalité « Reconnaître le texte sur les images » et bascule sur On This Day dans la Galerie

Lorsque MIUI 14 sortira, vous pourrez activer une fonctionnalité permettant de reconnaitre le texte des images et de pouvoir le sélectionner. Une nouvelle fonctionnalité qui peut s’avérer utile et qui permet un gain de temps incroyable. À voir cependant son efficacité…

Pour ce qui est de la fonctionnalité On This Day, il y aura l’ajout d’une bascule qui permettra de switcher de photo facilement. Une nouvelle fonctionnalité plutôt mineure en somme.

La protection anti-fraude de MIUI

Avec MIUI 14, le système anti-fraude de MIUI sera plus complet. Pour l’instant, il est maigrement destiné aux messages et à certaines applications. Il sera alors étendu aux appels entrants et plus complet pour les apps et messages. Le système anti-fraude sera aussi accessible depuis les paramètres, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

Ces nouveautés seront introduites sur des produits bénéficiant de la 5G, une technologie qui fait débat sur son réel intérêt.

Bêta 22.6.17 : Du mouvement au niveau du design et l’interface

Cette version de la bêta aura apporté de nombreuses modifications concernant le design de certains interfaces. De plus, il y aura quelques nouveautés fonctionnelles, comme l’impossibilité d’enregistrer de l’audio en mode incognito par exemple.

De nombreux remaniements

Cette version de la bêta a apporté un interface d’installation des APK (image à gauche), un interface des paramètres lanceur (image suivante), un interface widgets (image suivante) et une fenêtre d’autorisation (image à droite) repensés, toujours dans le design Xiaomi.

Enregistrement audio en mode incognito

À la sortie de MIUI 14, il vous sera impossible d’enregistrer votre voix en effectuant une capture d’écran vidéo si vous êtes en mode incognito, en atteste cette capture d’écran de la version bêta ci-dessous. Il s’agit là d’un moyen de vous protéger vous et d’éviter la compromission du mode incognito.

Notification en bulle pour les tablettes et les smartphones pliables

Cette fonctionnalité est uniquement destinée aux tablettes et aux smartphones pliables qui prendront en charge MIUI 14 (voir la liste des appareils compatibles plus bas). Elle est apparemment incorporée aux fenêtres flottantes.

On peut également noter un ajustement anecdotique, à savoir l’affichage de la RAM additionnelle dans le menu Récents.

Il n’y a pas exactement de date de sortie précise concernant les versions de firmware, peu importe la marque. En effet, les firmwares sont mis à jour en décalé selon le pays et la version du smartphone. Ainsi, les flagships venant de sortir bénéficient en premier des nouvelles versions de MIUI, puis viennent les smartphones récents et enfin ceux qui le sont moins mais qui prennent quand même en charge MIUI 14. De plus, les smartphones bénéficiant de la version Chine sont mis à jour avant ceux de la version Global (ou Mondial).

Vraisemblablement, MIUI 14 devrait être annoncé en novembre 2022, en même temps que les Xiaomi 13. Ainsi, le nouveau firmware devrait être disponible en France à partir de janvier 2023. C’est ce qui devrait se passer selon toute logique. Cependant, certaines informations présentes dans le code de MIUI 13 portent à croire que MIUI 14 serait lancé le 16 août 2022, soit 12 ans exactement après la sortie de MIUI, la première version du firmware.

Compatibilité de MIUI 14

Apparemment, MIUI 14 serait développé sur Android 13. En ce sens, tous les appareils qui ne supporteront pas Android 13 ne seront pas compatibles avec MIUI 14. Voici donc la liste des appareils Xiaomi recevant la mise à jour vers MIUI 14.

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Ultra

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Édition Xiaomi 12S Pro Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi Mi 11 Lite 4G

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 LE

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i Hypercharge

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi Civi

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10i 5G Xiaomi Mi 10S

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10 Lite

Zoom Xiaomi Mi 10 Lite

Xiaomi Mi 10 Ultra

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi Pad 5 Pro 5G Redmi Note 11

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11 4G

Redmi Remarque 11T 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11S

Redmi Remarque 11S 5G

Redmi Note 11 Pro 4G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro Max

Redmi Note 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Lite Redmi Note 10 5G

Redmi Remarque 10T 5G

Redmi Note 10T Japon

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi Note 9 4G

Redmi Note 9 5G

Redmi Remarque 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Jeu Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50S

Redmi K50S Pro

Redmi K40S

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40

Jeu Redmi K40

Redmi K30S Ultra

Redmi K30 Ultra

Redmi K30 4G

Redmi K30 Pro

Redmi Note 8 (2021)

Redmi 10C

Redmi 10A Puissance du Redmi 10

Redmi 10

Redmi 10 5G

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 (Inde)

Redmi 10 Premier

Redmi 10 Premier 2022

Redmi 10 2022

Redmi 9T

Puissance du Redmi 9

Redmi Note 11E

Redmi Note 11E Pro

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+ POCO M3

POCO M4 Pro 4G

POCO M4 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M3 Pro 5G

POCO X3 / NFC

POCO X3 Pro

POCO X3 GT

POCO X4 GT

POCO F4

POCO F3

POCO F3 GT

POCO C40

POCO C40+

Si vous ne souhaitez pas vous encombrer à trouver votre smartphone dans cette liste, il existe des applications et des sites permettant de savoir si votre smartphone Xiaomi est éligible à MIUI 14.

Vous pourrez par exemple télécharger l’application Mi Updater qui vous indiquera au cours du temps si votre smartphone est compatible avec la prochaine version de MIUI (actuellement MIUI 14) et la prochaine version d’Android (actuellement Android 13).

