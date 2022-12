Les panneaux solaires seront bientôt démodés. En effet, l’institut de technologie du Massachusetts (MIT) est en train de développer une toute nouvelle cellule photovoltaïque, qui serait « aussi fine qu’un cheveu humain ». Un sacré gain de taille et de poids, qui pourrait se révéler utile dans bien des domaines.

Lorsqu’il s’agit de produire plus en consommant moins, les ingénieurs sont souvent capables de réaliser de petits miracles. Et c’est probablement le cas de ceux du MIT, qui travaillent d’arrache pied pour concevoir une nouvelle cellule solaire ultra-légère et fine « comme un cheveu humain ».

La cellule solaire ultra-fine : une prouesse aux usages multiples

Après avoir inventé une gélule connectée qui surveille la santé de ses consommateurs, le MIT fait de nouveau couler beaucoup d’encre en dévoilant un projet ambitieux. Et pour cause : il permettrait de révolutionner notre manière de produire de l’énergie. Une véritable aubaine en cette période de crise !

Pour ce faire, l’institut travaille sur une méthode de fabrication unique, qui permettrait de produire en masse des cellules solaires ultra fines. Et ces dernières auraient de nombreux avantages, tels que leur flexibilité, leur durabilité et leur compatibilité à tout type de surface. Difficile de leur trouver des défauts, a priori !

À quoi sert une cellule solaire ? Plus connue sous le nom de « cellule photovoltaïque », une cellule solaire permet de produire de l’électricité lorsqu’elle est exposée au soleil.

Mais la plus grande force de ces cellules réside certainement dans leur poids : elles seraient « 100 fois » plus légères que des panneaux solaires standards, tout en générant « 18 fois plus d’énergie par kilogramme ». En définitive, un ratio poids / puissance imbattable !

De plus, elles pourront être facilement appliquées sur toutes les surfaces. Selon le MIT, cette caractéristique particulière des cellules serait d’une grande aide en cas de catastrophe naturelle.

Dans le même temps, elles permettraient aussi d’alimenter des bateaux en pleine mer, et même d’allonger l’autonomie des drones. Peut-être qu’un jour, serviront-elles aussi à faire tourner votre PC ou à recharger vos écouteurs, qui sait !

Un grand défi pour les chercheurs du MIT

Il a sans doute fallu se lever de bonne heure pour concevoir un matériau aussi avant-gardiste ! En effet, la cellule solaire ultra-fine est l’accomplissement de plusieurs années de travail acharné au MIT. Et contrairement aux prototypes précédents, qui demandaient des efforts de production et des moyens considérables, cette nouvelle matière est facilement imprimable en plusieurs exemplaires. Un petit exploit, qui permettra de la produire en masse et de l’étendre au grand public.

Pour résumer, la fabrication de ces nouvelles cellules solaires consiste à appliquer une encre spéciale, qui comporte divers nanomatériaux, sur les feuilles d’un tissu très résistant dénommé « Dyneema ». Ce faisant, les cellules deviennent flexibles et restent constamment protégées des intempéries.

Les cellules solaires du MIT pourront être facilement imprimées sur du tissu Dyneema. (© MIT)

Une fois le processus de fabrication terminé, le module composé de feuilles Dyneema et de cellules solaires peut enfin être appliqué sur une surface plane. Sa puissance se situe aux alentours des 370 watts par kilogramme, soit bien plus que les panneaux solaires actuels, qui tournent autour des 20 watts à poids égal. Autant dire qu’un gouffre les sépare !

Et même si la conception des nouvelles cellules solaires semble déjà bien avancée, les ingénieurs du MIT ne comptent pas s’arrêter en si bon chemin ! En effet, ils développent déjà un emballage ultra-léger, qui permettra de transporter facilement le module plié sans l’abimer. Et oui, chaque détail compte lorsque l’on travaille à l’institut de technologie du Massachusetts !

Dans tous les cas, nul doute que notre avenir s’annonce excitant quand on découvre toutes ces innovations ! Notre manière de consommer évolue, certes, mais les moyens qui nous entourent également. Alors continuons d’explorer, de rêver, de nous tromper… Bref, de faire avancer le progrès !