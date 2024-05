WhatsApp compte bien éclipser votre appli de téléphone avec cette mise à jour

Déjà bien installée parmi les messageries les plus populaires, WhatsApp pourrait aussi prendre la place de votre appli de téléphone.

Les nouvelles fonctionnalités se multiplient sur WhatsApp, qui compte bien diversifier ses services pour fidéliser ses utilisateurs. Et parmi elles, la possibilité d’appeler tous les numéros directement sur l’appli. On fait le point complet.

A lire aussi WhatsApp améliore (enfin) le tri des messages dans sa prochaine mise à jour

Le numéroteur fait enfin son apparition sur WhatsApp

C’est sans doute l’une des nouveautés les plus attendues sur l’appli, et elle ne devrait plus tarder à arriver. En effet, nos confrères de WaBetaInfo rapportent que Meta teste déjà un numéroteur sur la dernière version bêta de WhatsApp qui permettrait de joindre n’importe quel contact. Y compris les numéros qui ne font pas partie de votre répertoire.

Jusqu’à maintenant, la messagerie nous permettait de les contacter par message uniquement. Mais il sera désormais possible de les joindre par téléphone, sans passer par l’application dédiée sur votre smartphone. La stratégie de WhatsApp semble donc claire : monopoliser toutes vos conversations, et les regrouper en un seul et même espace.

Par ailleurs, les développeurs ont déjà pensé à tout puisque vous pourrez activer une option qui bloque les appels de numéros inconnus. Histoire d’éviter les coups de fil intempestifs des démarcheurs téléphoniques.

Et enfin, il faut savoir que ces appels se feront via une connexion Internet, ce qui s’avère un peu plus « lent » que les appels classiques. Néanmoins, c’est une bonne alternative pour crypter vos conversations téléphoniques, et donc contourner les tentatives d’espionnage. On n’est jamais trop prudents, surtout au vu des cyberattaques et des arnaques qui prolifèrent sur l’appli…

Pour l’heure, Meta n’a pas encore communiqué de date de lancement précise, mais il se dit que cette nouvelle mise à jour sortira au cours des prochaines semaines.

Un numéroteur WhatsApp au design sobre, mais efficace (© WABetaInfo)

Des modifications de taille sur l’appli

Ces derniers temps, WhatsApp a eu l’occasion de se refaire une beauté pour rester dans l’ère du temps. Et pour cela, les développeurs n’ont clairement pas manqué d’inventivité.

En effet, ils ont notamment déployé une toute nouvelle interface bien plus fonctionnelle, mais également un menu qui permet de filtrer les différents messages pour mieux s’y retrouver. Un gain de temps non négligeable.

introducing Chat Filters, a new way to organize your chats



filter by Unread, Groups, or All pic.twitter.com/yAYWT1GQ1i — WhatsApp (@WhatsApp) April 16, 2024

Dans le même temps, Meta a remodelé en profondeur son système de partage d’écran pour vous faciliter la tâche lors de vos appels. Pratique.

Et pour terminer, WhatsApp a également copié le système AirDrop d’Apple pour pouvoir transférer vos fichiers en un rien de temps et surtout, en toute sécurité. Grâce au chiffrage des données, fini les mauvaises surprises.