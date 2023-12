La MAJ iOS 17.1.2 est enfin sortie sur iPhone, mais elle oublie de régler un problème majeur

Les utilisateurs d’iPhone étaient nombreux à espérer des correctifs sur la connectivité Wi-Fi grâce à la mise à jour iOS 17.1.2. Mais a priori, il n’en est rien.

Sur le papier, les nouveautés de l’update iOS 17.1.2 étaient prometteuses. Mais depuis sa sortie, après avoir été reportée de quelques jours par Apple, les propriétaires d’iPhone font grise mine. Et pour cause : cette mise à jour était censée corriger (pour de bon) le bug de connectivité Wi-Fi apparu sur iOS 17.1.1. Au lieu de ça, il va falloir se contenter de maigres correctifs qui ne règlent en rien le problème…

Toujours le même problème de connectivité Wi-Fi sur iOS 17.1.2

Les utilisateurs d’iPhone attendaient avec impatience un correctif sur ce fameux bug de connectivité Wi-Fi aux allures de cadeau empoisonné, présent depuis le lancement d’iOS 17.1.1… et on les comprend.

Pour rappel : ce problème est notamment à l’origine de déconnexions à répétition, d’une impossibilité de se connecter sur certains réseaux Wi-Fi et d’un débit ralenti pour la majorité des utilisateurs. Mais pendant que les propriétaires d’iPhone se massent sur les forums pour faire entendre leur parole, Apple semble faire la sourde oreille et refuse de reconnaître ce problème.

Résultat des courses ? Le correctif n’est pas présent sur la mise à jour iOS 17.1.2 et la MAJ ne présente que quelques ajouts mineurs… On peut toutefois noter la résolution d’une faille de sécurité sur Safari, mais c’est bien la seule bonne nouvelle de cette mise à jour.

Ça peut durer encore longtemps…

Du mieux à venir sur iOS 17.2 ?

Tous les regards sont donc tournés vers iOS 17.2, la prochaine update « majeure » d’Apple qui va notamment introduire une nouvelle application étonnante pour mettre les souvenirs à l’honneur. On croise donc les doigts pour que la firme de Cupertino pense également à corriger le bug de connectivité Wi-Fi.

En attendant, on sait déjà que cette mise à jour sortira en janvier 2024 et qu’elle sera — a priori — compatible avec tous les modèles sortis à partir de l’iPhone 11 (2019). Pour la télécharger, il n’y aura rien de plus simple :

Rendez-vous d’abord dans l’application Réglages ,

, puis dans Général / Mise à jour logicielle ,

/ , et enfin, installez la mise à jour via les instructions indiquées à l’écran.

Comme disait un grand philosophe, il en faut parfois peu pour être heureux

À l’heure actuelle, Apple a également sorti une version bêta 4 d’iOS 17.2 qui est réservée aux bêta-testeurs. On attend donc leurs premiers retours pour savoir si le problème de connectivité Wi-Fi est (enfin) résolu.