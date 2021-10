Cet été, nous avons réalisé le test Lalal.ai, adressé à tous les musiciens en herbe, aux sampleurs en quête d’inspiration et à tous les fans d’intelligence artificielle en général. On vous rappelle rapidement le principe : à partir d’un fichier audio (ou clip vidéo) que vous téléchargez sur la plateforme Lalal.ai, le logiciel vous ressort une version instrumentale ou acapella. Notre première impression avait été optimiste. En effet, malgré certaines particules sonores qui pouvaient demeurer parfois en bruit de fond, la séparation était assez nette pour que le fichier sortant soit exploitable. Avec un peu d’imagination, il y avait déjà de quoi se préparer une playlist de karaoké à faire pâlir les lycéens japonais ! Mais comme toutes les vraies intelligences, Lalal.ai ne cesse d’apprendre et vient proposer de nouvelles options de séparation sans frais supplémentaires ! Voici lesquelles…

Une interface enrichie mais aussi intuitive qu’avant

Désormais, lorsque vous vous rendez sur la plateforme de Lalal.ai, vous avec accès à une liste déroulante pour choisir entre 6 types de séparation de piste :

Vocaux et Instrumentaux ;

Tambours (batterie, percutions, etc.) ;

Basse ;

Guitare électrique ;

Guitare acoustique ;

Piano.

Et vous avez remarqué ? Depuis notre premier article, le site de Lalal.ai est désormais traduit en plusieurs langues ! Vous avez donc dorénavant le mandarin, le français, l’allemand, l’italien, le japonais, l’espagnol et le coréen.

Mais revenons à nos moutons. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, il nous a suffit d’un simple glisser-déposer pour lancer une extraction classique. Cela dit, une fois que vous avez un premier résultat, la plateforme vous propose de relancer une extraction avec une configuration différente. Ainsi, en peu de temps, vous pouvez dégager toutes les lignes musicales qui vous intéressent et les télécharger sur votre ordinateur afin de les utiliser hors-ligne.

Nouveau test et avis sur les nouvelles fonctionnalités du séparateur

Cette fois-ci, nous avons essayé avec deux morceaux avec une structure assez simple. Le premier était « Adieu » d’Arthur Rimbaud, interprété par Léo Ferré, avec des accords plaqués de piano lancinant. Le résultat est assez bluffant ! En effet, c’est très utile pour retrouver des notes à l’oreille, si on ne sait pas lire les partitions, comme bon nombre de musiciens allergiques au solfège. Idem avec la voix : il y avait de quoi récupérer le timbre si particulier de Ferré pour l’inscrire dans un tout autre registre musical. Certes, on retrouve encore quelques légères interférences parasites. Cependant, il est toujours possible de couper les meilleurs extraits sur logiciel pour enrichir une composition. Parfait pour rendre hommage aux grands artistes qui nous ont influencés au cœur un mixage endiablé. David Guetta n’a plus qu’à bien se tenir !

Ensuite, nous avons extrait la guitare acoustique d’un titre d’Akino Arai (Vanilla Eden). Il s’agit d’une boucle d’arpège facile à apprendre, surtout quand on peut l’entendre distinctement. Si vous êtes apprenti.e guitariste, une fois que vous avez saisi la partie harmonique, vous pouvez travailler sur le rythme en vous passant l’extrait sans guitare afin de suivre le bon tempo. Autant dire que les évolutions de Lalal.ai présagent déjà l’avènement d’un outil redoutable pour tous les férus de musique !

Packs et Tarifs Lalal.ai

Quand on fait des affaires, un tableau vaut souvent mieux qu’un long discours n’est-il pas ? Nous avons vérifié, peu de choses ont changé depuis le mois de Juillet 2021. On remarque que les formats d’entrée/sortie disponibles sont plus nombreux, qui intègrent aujourd’hui l’AIFF et l’AAC pour les packs Lite et Plus. D’autre part, la réduction -30% sur le pack Plus est toujours disponible, mais nous ignorons encore pour combien de temps. Est-ce que ça vaut 20$, soit près de 17 € ? Sachant qu’un cours de piano coûte facile 40 €, si vous apprenez ne serait-ce qu’un seul morceau grâce à ce logiciel et une pincée d’oreille musicale (nul besoin qu’elle soit absolue), vous aurez largement rentabilisé votre achat. Alors, « Snoop Doggy Dog, qu’est-ce qu’on attend ? » Au travail !