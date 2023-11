GBoard : le clavier de Google s’améliore et pourrait vraiment changer votre navigation

Le Google Gboard fait sa révolution avec un mode paysage plus intuitif que jamais, qui introduit notamment un clavier flottant automatique.

Les utilisateurs du clavier Gboard le savent mieux que quiconque, c’est loin d’être le plus pratique lorsqu’il est en mode paysage. Et pour cause : dans cette configuration horizontale, il cache plus de la moitié de l’écran (y compris sur les smartphones dotés de grandes dalles).

Mais Google compte bien rectifier le tir avec une mise à jour de son clavier, qui passera désormais en mode « flottant » lorsque l’écran bascule en format paysage. On vous explique tout.

À lire aussi Google Chrome : votre appli ne sera plus mise à jour si vous possédez cette version d’Android

Un mode paysage bien mieux optimisé sur ce futur clavier Gboard de Google

Cela fait maintenant plusieurs années que l’on était nombreux à se plaindre du clavier de Google, d’autant plus qu’il ne semblait pas évoluer malgré son ergonomie plus que discutable. Mais le géant de la Silicon Valley s’est enfin penché sur la question, et sa mise à jour du Gboard semble répondre aux principales attentes.

En effet, elle rend le clavier bien plus modulable et compact en mode paysage, histoire qu’il ne monopolise pas tout l’écran et conserve le format portrait auquel nos deux pouces sont le plus habitués. Bref, que des avantages.

Par ailleurs, vous pourrez déplacer le Gboard pour qu’il ne gêne pas l’affichage de l’application que vous utilisez, mais également changer sa taille à votre guise. Un grand pas en avant, surtout par rapport à la version désuète que l’on se coltinait jusqu’ici.

Entre l’ancienne et la nouvelle version, il n’y a pas photo : on prend mille fois le clavier flottant (© Xatakandroid)

À lire aussi Google va simplifier vos recherches sur Internet grâce à l’IA

Liberté totale dans les réglages du format horizontal

On sait aussi que les applications pourront mémoriser les réglages appliqués au clavier en mode paysage, afin qu’il se replace automatiquement de la même manière à chaque fois. De quoi vous faire gagner quelques précieuses minutes lorsque vous tournerez votre smartphone.

Et si jamais vous souhaitez repasser à l’ancienne version du Gboard (on ne vous jugera pas, promis), il vous suffira de :

Vous rendre sur l’application Gboard (téléchargeable sur le Google Play Store ou sur l’App Store),

(téléchargeable sur le Google Play Store ou sur l’App Store), Puis d’appuyer sur « Flottant » pour désactiver l’option.

Il n’y a clairement pas match entre les deux

À l’heure actuelle, cette nouveauté est encore réservée aux bêta-testeurs, mais elle devrait prochainement s’étendre à tous les utilisateurs du clavier Google. On vous tient au courant.