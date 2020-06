Bonne nouvelle pour les propriétaires d’une caméra de sécurité Eufy de type eufyCam 2 ou eufyCAM 2C. Elles sont désormais compatibles avec Homekit Secure Video via une mise à jour importante.

Fin du problème de compatibilité avec le service d’Apple

La situation pouvait être frustrante pour ceux utilisant le service domotique d’Apple et les caméras de la famille Eufy. Le manque de compatibilité rendait le service beaucoup moins performant qu’il aurait pu l’être. Une nouvelle mise à jour en cours de déploiement devrait changer les choses.

Eufy, une mise à jour retardée

Cette mise à jour prévue par le fabricant était initialement annoncée pour mars, mais elle avait été retardée de plusieurs semaines, après des débuts pour le moins chaotiques. Cependant, depuis le 9 juin, le déploiement de la mise à jour est officiellement en cours. Notez que le déploiement pourrait prendre quelques jours pour que tous les propriétaires soient concernés.

Deux mises à jour Eufy déployées

Il s’agit en réalité de deux mises à jour différentes qui doivent être surveillées par les propriétaires d’une caméra de surveillance EufyCam 2 ou EufyCam 2C dans les prochaines semaines.

Firmware version – 2.1.0.4h

Subsystem version – 1.3.0.9

Les caméras Eufy rejoignent donc les caméras Logitech Circle View ou encore Netatmo Welcome qui bénéficient déjà de cette compatibilité en France.

Des caméras Eufy de qualité

Que valent les caméras Eufy ? Elles filment à 1080p et proposent des fonctionnalités plutôt génériques. Vous pouvez ainsi les activer en cas de mouvement ou encore créer des zones de surveillance permanente. En revanche, les caméras se distinguent sur un aspect en particulier, elles peuvent fonctionner sur batterie et n’ont pas besoin d’être connectées à l’électricité. Par ailleurs, aucun abonnement n’est en théorie nécessaire, les images sont stockées sur une carte SD de 16 Go. Pour en savoir plus, consultez le test complet de la Eufy CAM 2C.

Notez que Eufy propose également des sonnettes vidéos. Nous avions d’ailleurs réalisé un comparatif entre la Ring Video Doorbell 3 vs eufy Video Doorbell.

Le système Homekit Secure Video d’Apple

Pour ce qui est de HomeKit Secure Video, le stockage de vidéo est gratuit à condition d’avoir une formule payante de 200 Go (2,99 dollars) si vous avez une caméra ou de 2 To si vous voulez utiliser jusqu’à 5 caméras de surveillance. Niveau équipement, pour utiliser HomeKit Secure Video, il vous faudra un des appareils suivant :

iPhone, iPad ou iPod Touch (iOS 13.2 et version ultérieure)

iPad, Apple TV ou HomePod utilisé comme un Hub pour votre domicile.

Se procurer une caméra eufyCam 2 ou 2C

Si vous n’avez pas encore acquis ces caméras mais qu’elles vous intéressent désormais en raison de la compatibilité avec Apple, vous pouvez notamment en faire l’acquisition sur Amazon. Elles sont vendues à 250 euros sur le site d’e-commerce de Jeff Bezos. D’autres boutiques peuvent aussi les avoir.