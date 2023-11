Black Friday : 3 mini-motos électriques ultra-stylées pour enfant en promo cette semaine

Vous êtes à la recherche d’un cadeau unique à offrir à vos enfants ? Ne cherchez plus, la marque Hyper GOGO a dévoilé trois modèles de mini-motos à glisser au pied du sapin. Eh bien évidemment, nous avons un code promo pour chacune d’entre elles ! Vous allez pouvoir faire des heureux…

Noël approche à grand pas, et si vous ne saviez pas encore quoi offrir à vos petits bout’choux, nous vous avons trouvé un cadeau qui devrait vous hisser au rang de parent de l’année. Elles sont belles, elles sont uniques, elles prônent la sécurité avant tout, mais aussi le plaisir et l’aventure, ce sont les mini–motos électriques by Hyper GOGO.

Et comme le Père Noël est sympa cette année, il apporte avec lui non pas un mais trois codes promos différents sur chaque modèle sur Hyper GOGO, Geekmaxi et Amazon ! Alors ne tardez pas pour en profiter !

La série Cruiser 12 : pour une expérience de conduite hors du commun

Elles ont des airs de Harley-Davidson, elles se déclinent en différents coloris (noir, vert sapin, orange ou encore bleu), elles sont tout simplement uniques et ludiques.



La série Hyper GOGO Cruiser 12 offre une expérience singulière en combinant un design qui émerveillera vos enfants, des lumières vibrantes, un effet de fumée réaliste et un moteur qui fait « vroum-vroum ». Équipée d’un phare lumineux, d’un réservoir de carburant simulé et d’un pot d’échappement, cette moto électrique pour enfant encourage l’imagination et le plaisir des petits lors de leurs aventures pittoresques. 3 modèles sont disponibles dans cette série : la version Cruiser 12 Plus avec App, la version Cruiser 12 Plus et la Cruiser 12.

Pour enfin faire des balades en deux roues en famille ! Crédits : Hyper Gogo

Le modèle de base est un peu plus épuré que les autres et l’application présente sur la version Cruiser 12 Plus vous permet de gérer à distance les lumières installées sur le bolide, mais également la vitesse pour les petits Schumacher dans l’âme.

Pour profiter d’un de ces modèles à prix réduit, trois possibilités s’offrent à vous :

Sur Hyper GOGO, bénéficiez de 30€ de réduction avec le code « Cruiser30 » sur chaque modèle de la marque.

avec le code « » sur chaque modèle de la marque. Sur Geekmaxi, le modèle Cruiser 12 Plus est déjà affiché au prix de 329,99€ au lieu de 429,99€ , avec le code « 8NTzrLp8 « , vous bénéficiez de 10€ supplémentaire .

est déjà affiché au prix de , avec le code « « , vous bénéficiez de . Sur Amazon, le modèle de base est affiché à 329€, avec le code « QDD5DHT5« , la mini moto Cruiser 12 passe à 296€. Une réduction de 10% rien que pour vous !

Les avantages des mini-motos de la série Cruiser 12 :

Un design vintage,

Construction robuste qui permet de supporter un poids jusqu’à 65 kg,

Des roues de 12 pouces à pneus larges,

Des phares avant et arrière pour voir dans la nuit,

Un écran LDC sur le guidon pour surveiller la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie,

Un système de sécurité pour permettre à vos enfants de conduire en toute confiance,

Un système Bluetooth pour écouter de la musique tout en pilotant,

Des effets de fumée aussi réaliste que sur une Harley,

Un moteur électrique de 160 W pouvant aller jusqu’à 16 km/h,

Une batterie avec une autonomie de 12 km.

Les plus Le design,

La puissance,

L’autonomie,

Le système Bluetooth intégré,

L’application pour le modèle 12 Plus App,

La sécurité. Les moins RAS

La série Pioneer 12 : pour partir à l’aventure en toute sécurité !

Un design de mobylette plus que réaliste ! Crédits : Hyper Gogo

Sur chaque série de la marque, vous retrouverez les mêmes avantages. Le seul point qui change : le design. En fonction du modèle choisi, ici pour la série Pioneer, le design ressemble plus à celui d’une mobilette.



Sur les modèles 12 Plus et 12 Plus App comme sur la série Cruiser 12, votre enfant pourra bénéficier des effets de fumée, des lumières changeantes, des sons de moteur réalistes, et une connectivité Bluetooth pour musique. Elle dispose également d’un moteur efficace de 160W, pouvant atteindre une vitesse maximale de 16 km/h.

Pour le modèle de base, la Pioneer 12 procure à votre enfant une expérience de conduite immersive et séduisante. Dotée d’un réservoir de carburant simulé offrant la possibilité de stocker des objets pendant les trajets, chaque aventure devient une expérience palpitante.

Pour profiter d’un de ces modèles à prix réduit, trois possibilités s’offrent à vous :

Sur Hyper GOGO, bénéficiez de 30€ de réduction avec le code « Pioneer30 » ou « Challenger30 » sur chaque modèle de la marque.

avec le code « » ou « » sur chaque modèle de la marque. Sur Geekmaxi, le modèle Pioneer 12 Plus est déjà affiché au prix de 329,99€ au lieu de 429,99€ , avec le code « 8NTzrLp8 « , vous bénéficiez de 10€ supplémentaire .

est déjà affiché au prix de , avec le code « « , vous bénéficiez de . Sur Amazon, le modèle Pioneer 12 Plus est affiché à 399€, avec le code « WM2878FC« , la mino moto passe à 359€. Une réduction de 10% en cette fin d’année !

Les atouts de la série Pionneer 12 :

Son design style mobylette vintage,

Un moteur puissant de 160 W pour aller jusqu’à 16 km/h,

La possibilité de gérer la vitesse et les feux depuis l’application sur le modèle 12 Plus App,

Un écran LDC sur le guidon pour surveiller la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie,

Un système de sécurité infaillible,

Des phares avant et arrière,

Une batterie avec une autonomie de 12 km.

Les plus Le design,

La puissance,

L’autonomie,

La sécurité. Les moins RAS.

La série Challenger 12 : la mini moto qui stimule l’imagination

Le meilleur moyen pour eux de prendre l’air ! Crédits : Hyper Gogo

Comme pour les deux séries précédentes, la série Challenger d’Hyper GOGO bénéficie de nombreux avantages pour vos enfants. Comme pour la série Cruiser et Pioneer, en fonction du modèle choisi, les options peuvent varier.

Le modèle Challenger 12 Plus App bénéficie d’une application permettant de gérer la vitesse et les feux afin que vos bout’choux roulent en toute sécurité.

Que ce soit pour le modèle Challenger 12 Plus ou le 12 Plus App vos enfants pourront rouler sur un bolide avec : des trainées de fumée comme sur un vrai deux roues, des feux colorés ou encore un vrai bruit de moteur ! Mais ce n’est pas tout ! Ils pourront partir à l’aventure jusqu’à 16km/h en écoutant leurs musiques favorites grâce au système de Bluetooth intégré. Des modèles qui font autant rêver les petits que les grands.

Le modèle Challenger 12, quant à lui, est plus simple mais tout aussi design que ses compères. Il emmènera vos enfants pour des virées en toute sécurité avec un petit bonus : la simulation d’un réservoir de carburant où ils pourront emporter avec eux leur sac vers une odysée pittoresque !



Pour profiter de tarifs réduits sur ces modèles, vous avez deux options :

Sur Hyper GOGO, utilisez le code « Challenger30 » pour bénéficier d’une réduction de 30€ sur chaque modèle de la marque. Sur Geekmaxi, le modèle Challenger 12 Plus est actuellement disponible à 329,99€ au lieu de 429,99€. En utilisant le code « 8NTzrLp8« , vous pouvez bénéficier d’une remise supplémentaire de 10€.

Les avantages de la série Challenger 12 :

Un design d’Harley-Davidson vintage,

Un moteur puissant de 160 W pour aller jusqu’à 16 km/h,

Une batterie avec une autonomie de 12 km,

Un système de sécurité au top pour une conduite safe,

Des phares avant et arrière,

Une construction robuste qui permet de supporter un poids jusqu’à 65 kg,

Un écran LDC sur le guidon pour surveiller la vitesse, la distance parcourue et le niveau de batterie.

Les plus Les mêmes avantages que les autres séries. Les moins RAS.

Vous avez maintenant toutes les cartes en main pour mettre des étoiles dans les yeux de vos enfants en cette fin d’année ! Et pour votre plaisir à vous, n’hésitez pas à regarder notre classement des meilleurs motos électriques.