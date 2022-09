SOURIS SANS FIL INPHIC

Le poids plume sans fil

Prix 19€

On sent une forte inspiration de l’Apple Magic Mouse dans le design incurvé de cette souris. Ce n’est pas forcément pour nous déplaire. On apprécie aussi que cette souris possède un design symétrique et ne laisse pas les gauchers de côté. Chose rare à ce tarif, elle a un bouton qui lui permet de choisir entre 3 profils de sensibilité différents. D’après le fabricant, cette souris peut encaisser jusqu’à 1 million de clics. C’est tout juste acceptable pour une souris de voyage et médiocre pour un modèle sédentaire. À titre de comparaison, une souris gamer survit au minimum à 20 millions de clics et celles pour la bureautique en assume généralement une dizaine de millions.

Les plus Joli design

Légère

Batterie rechargeable

Silencieuse Les moins Temps de charge un peu long

Durabilité des clics faible

Port Micro USB pour la recharge

Où Acheter la souris sans fil Inphic ?

Caractéristiques principales