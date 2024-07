Amazon brade complètement le mini Air Fryer de Moulinex durant les soldes

Le Airfryer est la nouvelle star de la cuisine. Mais malheureusement, il n’est pas forcément adapté à tous les foyers. C’est là que les mini Airfryers rentrent dans le jeu. Petit par la taille, mais grand par le goût et surtout en promotion, le mini Airfryer de Moulinex a tout pour vous séduire.

Vous allez faire des envieux avec ce mini Airfryer dans votre cuisine. Ce petit appareil révolutionnaire est déjà à un petit prix de part sa capacité. Mais alors que les soldes font rages, Amazon s’octroie le droit de vous l’offrir pour un prix encore plus bas ! Plaisir pour le porte-monnaie et pour les papilles.

Moulinex Easy Fry Compact : la friteuse sans huile à moins de 60€ sur Amazon

C’est l’offre du week-end qui fait plaisir ! Amazon propose l’Airfryer star de Moulinex en soldes. Alors qu’habituellement, il est déjà proposé à un prix défiant toute concurrence, c’est-à-dire : 79,99€, il est actuellement disponible à 59,99€. Soit une belle réduction de 25%.

Si vous avez Prime, vous bénéficiez de la livraison en 24h et si l’appareil ne vous séduit pas, les retours sont gratuits !

Easy Fry Compact de Moulinex : le mini Air fryer qui balaye les autres ?

L’Easy Fry Compact de Moulinex n’a rien à envier à la concurrence. Avec sa petite taille, ce mini Airfryer est conçu pour frire, rôtir, cuire, etc. sans encombrer votre espace de cuisine. Mais qu’est-ce qui rend cet appareil si spécial et pourquoi pourrait-il surpasser ses concurrents ?

Design et ergonomie

L’Easy Fry Compact arbore un design élégant et moderne, parfaitement adapté aux petites cuisines ou pour les célibataires et les couples. Son format compact permet de le ranger facilement sans occuper trop de place sur le plan de travail. Les matériaux utilisés sont de haute qualité (rappelons-le Moulinex est maître dans l’univers des appareils de cuisine et surtout, c’est une marque française), assurant durabilité et facilité de nettoyage. Le panier de cuisson amovible et antiadhésif est particulièrement pratique, permettant un entretien simple et rapide.

Performance et polyvalence

Malgré sa taille réduite, l’Easy Fry Compact ne fait aucun compromis sur les performances. Doté d’une puissance de 1300 watts, il garantit une cuisson rapide et homogène des aliments. Grâce à la technologie de circulation d’air chaud, ce mini Air fryer assure une cuisson croustillante à l’extérieur et moelleuse à l’intérieur, tout en nécessitant peu ou pas d’huile. Cela le rend non seulement sain, mais aussi économique à l’usage.

Cet appareil ne se limite pas à la friture. Il est également capable de griller, rôtir et même cuire au four, ce qui fait de lui un appareil plus que polyvalent. Vous pouvez préparer une variété de plats : frites, légumes, viandes, poulet rôti, desserts. Les préréglages et le thermostat ajustable permettent de personnaliser la cuisson selon vos besoins spécifiques.

Facilité d’utilisation

L’un des atouts majeurs de l’Easy Fry Compact est sa simplicité d’utilisation. Les commandes intuitives et l’écran numérique facilitent la sélection des programmes et le réglage des températures. Le minuteur intégré assure une cuisson précise sans risque de surcuisson. De plus, la capacité de 3 litres est idéale pour préparer des portions adaptées aux petites familles ou pour une utilisation en solo.

Avantages par rapport aux concurrents

Face à d’autres modèles sur le marché, l’Easy Fry Compact de Moulinex se distingue par son excellent rapport qualité-prix. Sa performance et sa polyvalence rivalisent avec des modèles plus coûteux, tout en offrant un petit appareil. Les utilisateurs apprécient particulièrement sa rapidité et la qualité des résultats obtenus, qui sont comparables à ceux des appareils de plus grande taille. Aussi, il fait partie des plus grands mini Airfryers sur le marché avec ses 3 litres et n’est pour autant pas plus cher que certains autres avec une capacité de 1,5 à 2 litres.

Les plus Marque française,

Qualité-prix,

Moulinex = longue réparabilité, qualité, service

Design et technologie. Les moins RAS.