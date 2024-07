Mini Air fryer : pourquoi acheter une mini friteuse sans huile plutôt qu’une « normale » ?

Vous avez envie d’une friteuse sans huile, mais vous n’avez pas suffisamment de place dans votre cuisine ? Pourquoi ne pas tenter le mini Air fryer ? Tout aussi pratique que ses grands-frères mais en petite version. Détour par les meilleurs modèles du marché.

Les mini Airfryers se sont imposés comme des incontournables pour ceux qui cherchent à cuisiner sainement tout en optimisant l’espace. Ces appareils offrent tous les avantages d’une friteuse sans huile, mais dans un format compact, idéal pour les petites cuisines, les appartements ou une utilisation occasionnelle.

Les avantages du mini Airfryer

Gain de place : il est conçu pour les petites cuisines ou les foyers avec un espace limité. Sa petite taille permet de le ranger facilement dans un placard ou de le laisser sur le plan de travail sans encombrer l’espace. Un gain de place important lorsque vous vivez dans un studio ou dans un appartement.

Cuisine saine : grâce à la technologie de circulation d’air chaud, ce type d’Airfryer permet de cuisiner avec peu ou pas d’huile, ce qui réduit la teneur en graisses de vos plats tout en conservant une texture croustillante. À l’instar d’un Airfryer de contenance plus élevée, il permet de cuire des frites aussi croustillantes mais en plus petite quantité.

Rapidité et efficacité : il chauffe rapidement et cuit les aliments en moins de temps que les méthodes traditionnelles de cuisson. Sa petite taille assure une distribution uniforme de la chaleur, ce qui se traduit par une cuisson plus rapide et plus homogène.

Polyvalence : ce type d’Airfryer ne se limite pas à frire vos frites. Il peut également rôtir, griller et réchauffer une grande variété d’aliments, y compris des légumes, des viandes et des pâtisseries. Certains offrent même des fonctions supplémentaires telles que le déshydratage et le rôtissage de poulet entier.

Économie d’énergie : étant plus petit, ces airfryers consomme moins d’énergie que les modèles plus grands ou les fours traditionnels, ce qui en fait une option économique et écologique.

Prix : qui dit plus petit, dit aussi moins cher. Et c'est un atout pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'investir dans un appareil plus grand mais qui souhaitent profiter de sa technologie. De même si vous savez déjà que vous n'allez pas l'utiliser régulièrement, mieux vaut investir dans un produit à bas prix.

Sélection des meilleurs mini airfryers

Ariete 4615 Airy Fryer Mini

Cet air fryer compact est parfait pour les petits espaces. Avec une capacité de 2 L et une puissance de 1000 watts, il est idéal pour préparer des portions individuelles ou de petits plats. Son esthétique élégante s’intègre facilement dans n’importe quelle cuisine.

Disponible sur Amazon

Prix : 55,89€

Friteuse sans huile – rose pastel – Create

Avec son design ultra-moderne et sa teinte rose pastel, cet appareil est fait pour être fièrement exposé sur votre plan de travail. Il est également disponible en blanc, noir et vert pastel. Son écran tactile vous permet de choisir la température entre 80°C et 200°C. Sa contenance de 1,5 litre le rend idéal pour un usage à deux personnes.

Disponible sur Amazon

Prix : 50,95€

Ardes, ELDORADA MINI Friteuse à Air

Cet Airfryer a une capacité de 2 L idéale pour deux personnes. Équipée de deux molettes permettant de régler la température et la minuterie, cette machine offre un arrêt automatique très pratique. Elle peut chauffer entre 80°C et 200°C.

Disponible sur Amazon

Prix : 69,90€

Moulinex Easy Fry Compact – friteuse sans huile

Avec une contenance de 3 L et un look moderne, il est parfait pour les petites familles. Il dispose de plusieurs programmes de cuisson et d’un thermostat réglable pour plus de polyvalence.

Disponible sur Amazon

Prix : 79,99€

Cosori Compact Airfryer

Il est très apprécié pour ses performances et sa forme élégante. Avec une capacité de 1,9 litre, il est parfait pour préparer des portions pour une ou deux personnes.

Disponible sur Amazon

Prix : 39,90€

Tristar FR-6980 Mini Crispy Fryer

Cet air fryer de 2 L est parfait pour les petites cuisines. Il offre un contrôle de température jusqu’à 200°C et une minuterie intégrée pour une cuisson précise, assurant ainsi des résultats optimaux à chaque utilisation.

Disponible sur Amazon

Prix : 39,99€

Comparaison des meilleurs mini Airfryers

Modèle de friteuse Capacité Puissance Points Forts Ariete 4615 Airy Fryer Mini 2 litres 1000 watts Petit et élégant Mini Airfryer Create 1,5 litre 900 watts Design coloré et moderne, connectivité Ardes, ELDORADA MINI Friteuse à Air 2 litres 1000 watts Température de 80 à 200°, prend très peu de place Moulinex Easy Fry Compact 3 litres 1300 watts Savoir faire Moulinex, marque française Cosori Compact Airfryer 1,9 litre 1200 watts Choix d’Amazon, technologie PerfectCook Tristar FR-6980 Mini Crispy Frye 2 litres 1000

watts Contrôle de température précis

Conseils d’utilisation d’un mini Airfryer

Préchauffage : bien que certains modèles n’exigent pas de préchauffage, il est souvent conseillé de préchauffer l’appareil pendant quelques minutes pour obtenir les meilleurs résultats de cuisson.

Petites portions : pour une cuisson uniforme, évitez de surcharger le panier. Cuisinez en petites quantités et secouez régulièrement le panier pour assurer une répartition homogène de la chaleur.

Nettoyage : la plupart des paniers sont compatibles avec le lave-vaisselle, ce qui facilite le nettoyage. Pour les parties non compatibles, un lavage à la main avec de l'eau chaude et du savon est largement suffisant.

Utilisation des accessoires : utilisez des accessoires compatibles pour maximiser les capacités de votre airfryer. Des moules à pâtisserie, des grilles supplémentaires et du papier cuisson peuvent vous permettre de faire d'autres plats que des frites.

Thermostat réglable : pour une cuisson précise, utilisez le thermostat réglable. Cela vous permet d'ajuster la température en fonction du type d'aliment que vous préparez. Les températures données par la marque ne sont pas forcément toujours les bonnes. À vous d'ajuster la température pour un meilleur résultat.

Cuillère d'huile : bien que ces Airfryers soit considéré comme une friteuse sans huille, vous pouvez utiliser une cuillère d'huile pour obtenir une texture encore plus croustillante sur vos aliments. Même avec une toute petite quantité d'huile, l'Airfryer peut donner des résultats succulents !