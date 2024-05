Minecraft est à moins de 2€ sur l’App Store et c’est une grande première

Minecraft, le jeu le plus vendu au monde n’avait encore jamais connu une baisse de prix. Mais rien n’est impossible dans la vie, surtout avec Apple. En effet, sur l’App Store, le prix de Minecraft est actuellement en chute libre.

Vous avez envie de créer, d’explorer et de vivre tout ça seul ou avec des amis ? C’est le moment de vous munir de Minecraft. Ce jeu vidéo de type bac à sable développé par Mojang Studios et sorti officiellement en 2011. Il est principalement caractérisé par son monde ouvert et généré de manière procédurale.

Et si à notre connaissance l’App Store n’avait encore jamais baissé le prix du jeu le plus vendu au monde : c’est bien le cas actuellement. En effet, Minecraft est disponible sur iPhone et iPad pour la modique somme de 1,99€.

Minecraft sur iOS : le jeu est disponible pour seulement 1,99€

Malheureusement, cette offre n’est valable que sur iOS (iPhone et iPad). Si habituellement le jeu vidéo est disponible pour 6,99€, l’App Store le propose actuellement pour 1,99€, soit une réduction de 72%.

Noté 4,4/5 pour plus de 16 000 votes sur l’App Store, c’est aussi le jeu vidéo le plus vendu au monde. À savoir qu’une fois le jeu en votre possession, vous avez également des achats intégrés. Mais petit tips de la rédac’ : si vous souhaitez bénéficier de skins, de mondes et d’extensions gratuits, direction la boutique du jeu et filtrez les résultats du moins cher au plus cher.

Il existe aussi une promotion sur Android, mais de base le jeu y est un peu plus cher. Proposé de base à 7,99€, il est actuellement à 2,19€, soit une réduction de 73%.

Minecraft : c’est quoi ?

Minecraft détient tous les records dans l’univers des jeux vidéo. En 2019, il était déjà reconnu comme le jeu le plus vendu de l’histoire avec plus de 176 millions d’exemplaires vendus sur toutes plateformes confondues. En 2023, il a franchi un nouveau step en atteignant plus de 300 millions.

Sachez aussi qu’il est utilisé dans des contextes éducatifs pour enseigner des concepts de mathématiques, de géographie, d’histoire, mais aussi de programmation.

Avec Minecraft vous pouvez : escalader des montagnes abruptes, parcourir des grottes intriquées et miner d’abondantes ressources minérales. Explorez des biomes de grottes verdoyantes et des formations de spéléothèmes. Utilisez des bougies pour éclairer votre environnement, mettant en évidence vos compétences de spéléologue et d’alpiniste expert.

Niveau connexion, vous avez la possibilité de jouer hors connexion, mais seulement en mode solo. Si vous souhaitez jouer avec des amis, vous devez bénéficier d’une connexion internet.

Univers du jeu

Graphismes : Minecraft est connu pour ses graphismes distinctifs en blocs pixelisés. Chaque élément du jeu, que ce soit le sol, les arbres, les animaux ou les objets, est représenté par des blocs carrés de différentes textures et couleurs.

Monde ouvert : Le monde de Minecraft est infini et généré de manière procédurale. Il offre une grande variété de biomes tels que des forêts, des déserts, des montagnes, des océans, des jungles et des grottes.

Cycle jour/nuit : Le jeu a un cycle jour/nuit, chaque cycle complet durant 20 minutes de temps réel.

Modes de jeu

Survie (Survival) : vous devez collecter des ressources, fabriquer des outils et des armes, construire des abris et survivre contre des créatures hostiles (comme des zombies, des squelettes et des Creepers). Vous devez également gérer votre faim et votre santé.

Créatif (Creative) : vous avez accès à des ressources illimitées et vous pouvez voler. Ce mode est idéal pour ceux qui veulent construire sans les contraintes de survie.

Aventure (Adventure) : explorer des cartes créées par d'autres joueurs avec certaines restrictions, comme ne pas pouvoir casser certains blocs à moins d'avoir les outils appropriés.

Spectateur (Spectator) : vous pouvez observer le monde sans interagir avec lui. Ce mode est souvent utilisé pour regarder les parties des autres joueurs.

Gameplay

Construction et artisanat : vous pouvez casser des blocs et les placer ailleurs pour construire diverses structures. L’artisanat permet de combiner différents matériaux pour créer des objets et des outils.

Exploration et combats : explorer des cavernes, trouver des ressources rares, combattre des créatures hostiles et découvrir des villages ou des temples cachés font partie de l'expérience.

Communauté et Mods

Multijoueur : Minecraft permet de jouer en ligne avec d’autres joueurs via des serveurs. Cela permet des expériences de jeu coopératives ou compétitives.

Mods : La communauté de Minecraft a créé des milliers de mods qui ajoutent de nouvelles fonctionnalités, objets, créatures et modifications au jeu de base. Les mods peuvent transformer complètement l'expérience de jeu.

Les plus Imagination,

Jeu interactif et éducatif,

Richesse d’expérience de jeu. Les moins Faire attention au mode jeu en ligne,

Temps passé devant le jeu.