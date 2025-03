Lave-linge avec tambour spécial sous-vêtements : Xiaomi prend de l’avance sur LG

Xiaomi frappe fort avec son lave-linge Mijia Dual Drum Washer Dryer, intégrant un mini tambour dédié aux sous-vêtements et textiles délicats. Alors que LG avait annoncé une innovation similaire avec son SideKick au CES 2025, la marque chinoise devance son concurrent en lançant officiellement son modèle. Mais cette nouveauté est-elle vraiment utile ou gadget ?

Le marché du soin du linge évolue avec une nouvelle tendance : les lave-linge dotés d’un compartiment spécifique pour les sous-vêtements et textiles délicats. Une idée intéressante, qui vise à éviter de mélanger les vêtements très sales avec le reste du linge, tout en offrant un lavage plus doux aux matières fragiles.

Lors du CES 2025, on vous en avait parlé, LG avait déjà présenté son lave-linge séchant Signature FH25LMTH, intégrant un second tambour baptisé SideKick. Mais Xiaomi prend tout le monde de court en lançant officiellement son propre modèle, le Mijia Dual Drum Washer Dryer, avec un mini tambour directement intégré à la machine principale.

Alors, Xiaomi a-t-il réussi à proposer une innovation réellement utile ou s’agit-il d’un simple coup marketing ? Et surtout, LG devra-t-il accélérer le lancement de son modèle pour ne pas se laisser distancer ?

Xiaomi Mijia Dual Drum : un lave-linge pensé pour le marché chinois

Lors du Mobile World Congress 2025, Xiaomi a surpris tout le monde en dévoilant son Mijia Dual Drum Washer Dryer, un lave-linge séchant à double tambour, dont l’un est spécialement conçu pour le lavage des sous-vêtements et textiles fragiles. L’idée ? Proposer un compartiment totalement indépendant afin d’éviter de mélanger les vêtements très sales avec des pièces plus délicates, comme les sous-vêtements ou les vêtements de bébé.

Pour être mini, il est mini. De quoi mettre deux paires de chaussettes.

Ce mini tambour, situé en haut de la machine, peut contenir jusqu’à 250 g de linge (soit quelques chaussettes et sous-vêtements) et fonctionne avec son propre moteur et un réservoir de lessive indépendant. Une approche qui, sur le papier, pourrait séduire ceux qui sont soucieux de l’hygiène de leur linge.

Mais voilà le hic : aucune sortie en Europe n’a été annoncée par la marque. Pour l’instant, ce modèle reste exclusif au marché chinois, où il répond à une demande spécifique des locaux, qui préfèrent séparer leurs sous-vêtements du reste du linge pour des raisons d’hygiène.

LG SideKick : le vrai gagnant en Europe ?

Face à cette avancée de Xiaomi, LG garde l’avantage sur le marché international, et notamment en Europe. En effet, son modèle Signature FH25LMTH, annoncé au CES 2025, intègre également un tambour secondaire, baptisé SideKick, conçu pour les textiles fragiles. Mais à la différence de Xiaomi, LG a bel et bien prévu une commercialisation mondiale.

De plus, le mini tambour de LG offre une capacité bien supérieure (4 kg contre seulement 0,25 kg pour Xiaomi), ce qui le rend beaucoup plus polyvalent. Autre point clé : le modèle LG adopte une pompe à chaleur, ce qui pourrait le rendre beaucoup plus économe en énergie que son concurrent chinois.

Un concept qui peut diviser

Si le concept du mini tambour peut sembler intéressant, plusieurs questions restent en suspens :

La consommation d’énergie : faire tourner un cycle complet pour une poignée de sous-vêtements est-il vraiment pertinent d’un point de vue écologique ?

: faire tourner un pour une poignée de sous-vêtements est-il vraiment pertinent d’un point de vue écologique ? L’entretien : un mini tambour indépendant signifie aussi plus de maintenance (deux réservoirs de lessive, deux systèmes à nettoyer…).

: un mini tambour indépendant signifie aussi (deux réservoirs de lessive, deux systèmes à nettoyer…). Le prix : ces lave-linge innovants risquent d’afficher un tarif bien supérieur aux modèles classiques. Le LG pourrait avoisiner les 3500 €. Ça pique.

Xiaomi a donc marqué un coup médiatique au MWC, mais en restant cantonné à la Chine, la marque laisse le champ libre à LG pour imposer son propre modèle en Europe et aux États-Unis.

Et vous, vous êtes pour ou contre le mini-tambour ? Faites-le nous savoir en commentaire !